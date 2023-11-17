"Sistemi sorgulamadan kaçak ocak sorununu çözmek mümkün görünmüyor"

Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi, Afganistanlı göçmen işçi Vezir Mohammad Nourtani’nin kaçak bir kömür ocağında öldürülmesi sonrası bir açıklama yaptı ve yetkililere öneri listesi sundu.

Zonguldak’ta işsizliğin ve yoksulluğun yoğun olarak yaşandığını belirten Şube, insanların kentte çaresizlik içinde bıraktığını, bu nedenle de kirli bir sistemin istemeden parçası olmaya devam ettiğini aktardı.

“Güvencesiz ve her türlü tehlikeyi göze almaya zorlanan yoksul insanlarımıza artık sığınmacıların da eklemlendirildiği acı gerçekle yüz yüzeyiz” dedi.

Şube, daha önce de kaçak ocaklarda ölenlerin; direk diplerine, hastane önlerine bırakıldığını, benzer cinayetlerde ölenlerin ocak sahibi olarak gösterildiğini hatırlattı.

Yıllardır Zonguldak’ta kaçak maden ocaklarının bitirilmediğini belirterek alınan güvenlikçi önlemlerin yetersiz kaldığını, kaçak ocakların bildiriminin ve imhasının Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) havale edildiği, ancak bu yolun yıllardır uygulanmasına rağmen başarısız olduğunu ekledi.

Şube açıklamasında “Kaçak ocakların günümüzde faal çalışmalarını devam ettirmesine karşı sorumluluğu hiçbir kurum ve kuruluş üstlenmiyor. Sorumluluğun tek başına TTK Genel Müdürlüğü’ne yüklenmesinin çıkmaz bir yol olduğu uygulamada görüldü. Kaçak ocak işletmeciliğinin bölgede istihdamı artırdığını ileri süren politikacıların bu işletmecilerle bağı sorgulanmadan, genel politikaların bürokrasi ve güvenlik birimlerinin olaya yaklaşımını etkilemesini engelleyemeden, sanayi elektrik aboneliğini sağlayan enerji kuruluşlarını, orman sahası içerisinde bulunan bölgelerden sorumlu Orman Genel Müdürlüğünü (OGM) sorgulamadan kaçak ocak gerçeğini aydınlatmak ve çözümlemek mümkün görünmüyor” dedi.

Herkesin işleneceğini bildiği bir cinayetin öyküsü: Kaçak ocaklar

"Toplum bilgilendirilmeli"

Ardından şu çözüm önerilerini sundu:

Kaçak ocaklarla mücadele için Valilik bünyesinde ilgili kamu kuruluşlarından oluşan bir komisyon kurulmalıdır. Bu komisyonda; TTK Genel Müdürlüğü, elektrik idaresi, orman işletmesi, kolluk kuvvetleri (İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı), vergi dairesi, TSO, muhtarlar vb. ilgili kuruluşlar olmalıdır. Kaçak ocaklarda çalışan işçiler Köy-Mahalle muhtarları aracılığıyla, gerekli duyurular yapılarak tespit edilmeli; bu vatandaşlarımıza İş-Kur aracılığıyla Mesleki Eğitim verilmelidir. Mesleki eğitim belgesi alan vatandaşlarımızın rödevans işletmelerinde ve TTK’da (resmi ocaklarda) istihdamı sağlanmalıdır. Zonguldak’ta bulunan bütün kömür depolarında denetimler arttırılmalıdır. Kömür depolarında satılan kömürün kaynağını belirlemek amacıyla nereden aldığını belgeleyecek olan; Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) sevk fişi, kantar fişi, kömür satış izin belgesi ve fatura gibi belgeler düzenli olarak kontrol edilmelidir. Zonguldak’ta denetimsiz ve kayıt dışılığı teşvik edercesine kaçak olarak üretilen kömürleri gayri yasal yollardan yasal hale getirme gibi kanun dışı işlem yapan kömür depoları ve aracı şirketler tespit edilerek faaliyetlerine son verilmelidir. Kömür depolarında; torbalar içerisinde satılan tüvenan kömürlere el konularak tüvenan kömür satanlara gerekli yasal işlemler uygulanmalı ayrıca tüvenan kömürü satın alan kişi ve kuruluşlar tespit edilmelidir. Kaçak ocak faaliyetleri için orman içinde; açılan yollar, kullanılan elektrik, su, sabit telefonlar vb. gibi hizmetleri kullanıma sunan ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarına gerekli uyarılar ve yaptırımlar yapılmalıdır. Kaçak ocak faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı bölgedeki yakın muhtarlıklara Valilik makamınca yazı gönderilerek, Maden Kanunu’nu yasadışı madencilik faaliyetleri ile ilgili maddeleri anlatılmalı ve özellikle kaçak ocak faaliyeti yapan kişilerin, çalışanların ve toplumun bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. Siyasetçiler, meslek odaları, STK’lar, ilgili bakanlıklar bir araya gelmeli ve kaçak ocakların tamamen ortadan kaldırılması için çözüm üretmelidir.

ZONGULDAKLI GAZETECİ MUSTAFA ÖZDEMİR ANLATIYOR "Kömür küreğiyle dövülüp, hiç maaş ödenmeden gönderilen Afganistanlı işçiler var"

(HA)