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KADIN
Yayın Tarihi: 11 Nisan 2025 14:02
 ~ Son Güncelleme: 11 Nisan 2025 14:14
3 dk Okuma

Sistematik şiddeti görmeyen mahkeme, Ezgi’yi tahliye etmedi

Avukat Arzu Sena Topuz, “Müvekkilimiz meşru savunma yapmak zorunda kaldı. Öldürme kastının olmadığı ortada. Beraatini beraati uygun görülmezse cezaya gerek yoktur kararı verilmesini talep ediyoruz. Küçük bir çocuğu var. Serbest bırakılsın” dedi.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
Sistematik şiddeti görmeyen mahkeme, Ezgi’yi tahliye etmedi
Fotoğraf: Evrim Kepenek/ bianet

Ağustos 2024’te, İstanbul Çatalca’da 25 yaşındaki Ezgi C., şiddet gördüğü boşanma aşamasındaki kocası Sezgin C.’yi silahla öldürdü.

“Eşini kasten öldürmekten” tutuklanan Ezgi C.’nin yargılandığı ilk davanın ilk duruşması bugün Silivri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 

Duruşmada Ezgi E.’yi Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden avukatlar Arzu Sena Topuz, Eylül Evren ve Arın Gürol temsil ederken Sezgin C.’nin avukatları da davada hazır bulundu. 

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nden duruşmaya getirilen Ezgi C., savunmasında evliliği boyunca şiddet gördüğünü, hamile kaldığında da şiddet gördüğünü detaylı olarak anlattı.

“Çocuğumu benden kaçırdı, olay günü de de kaçırdı” diye devam eden Ezgi C. olay günü ise, “Bize küfür etti. Seni ya da babanı öldüreceğim’ dedi. Babamla boğuşuyorlardı amacım onu öldürmek değildi babamı kurtarmak istedim. Sezgin defalarca uzaklaştırma kararını ihlal etti. O gün de ihlal etti. En az üç kere KADES uygulamasından başvuru yaptık fakat kimse gelip beni kurtarmadı. Bamamı öldürecekti amacım öldürmek değildi” dedi. 

Mahkeme heyeti başkanı “Bu şiddet olaylarına dair başvuru yaptınız mı?” diye sordu. 

Sonrasında konuşan Avukat Arzu Sena Topuz, “Müvekkilim evlilik boyunca şikayette bulunmuştur. İlkili davaların dosya numaralarını ilettik. Ayrıca darp raporları da var. Sezgin C. müvekkilimi ve annesi tehdit ve darp etti” dedi. 

Sezgin C.’nin ailesi, aile içinde şiddet olabileceğini savunurken “Çocuğumuz istese bu aile bugün burada olmazdı. Şikayetçiyiz Ezgi C. Cezalandırılsın” dedi.

Duruşmada, Ezgi C.’nin anne, babası, kız kardeşi ve komşularının aralarında olduğu 4 tanık dinlendi. Tanıklar, evlilik sürecince Ezgi’nin darp edildiğini, boşanmak için ikinci ailesinin yanına sığındığını anlattılar. 

Savcı, dosyadaki delilleri göz önünde bulundurarak Ezgi C.’nin tutukluluğunun devamı yönünde görüş açıkladı. 

Sonrasında konuşan Avukat Arzu Sena Topuz, “Müvekkilimiz meşru savunma yapmak zorunda kaldı. Öldürme kastının olmadığı ortada. Beraatini beraati uygun görülmezse cezaya gerek yoktur kararı verilmesini talep ediyoruz. Küçük bir çocuğu var. Serbest bırakılsın” dedi.

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Avukat Eylül Evren de “Müvekkilimizin sağlık sorunları var. Deri hastalığı var. Özel olarak kulanması gereken ilacı var Cezaevinde ona ulaştıramıyoruz. Hafalık kullanması gerekiyor. Ancak bir ayı biliyor bu ilaçları iletmek. Beraatini istiyoruz” dedi.

Aranın ardından kararını açıklayan heyet Ezgi C.’yi tahlil etmedi. Bir sonraki duruşma 12 Haziran’da. 

Duruşma sonrasında adliye önünde Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ve Kadın Dayanışma Komiteleri ortak açıklama yaptı. Açıklamada ilk olarak konuşan Avukat Arzu Sena Topuz, şunları söyledi:

“Ezgi’nin dosyası için burdaydık. Ezgi’nin hikayesi üstlendiğimiz maktul kadınların hikayesine benziyor. Ezgi defalarca şiddete maruz kalmış tehdit edilmiş bir kadın. Olay günü Sezgin’in uzaklaştırma kararı varken Ezgi’nin evine gidiyor ailesi KADES’E başvurmasına rağmen korunmuyor ve Ezgi onu öldürmek zorunda kalıyor. Kadınlar yaşam hakkını savunurken bu sürece maruz kalıyorlar. Biz onun yanında olmaya devam edeceğiz.” 

Kadın Dayanışma Komiteleri'nden Güneş Sezmez,  "Bir sonraki duruşma da da Ezgi'nin yanında olacağız" dedi. 

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
erkek adalet meşruu müdafaa öz savunma
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor. 

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