Sistematik şiddeti görmeyen mahkeme, Ezgi’yi tahliye etmedi

Ağustos 2024’te, İstanbul Çatalca’da 25 yaşındaki Ezgi C., şiddet gördüğü boşanma aşamasındaki kocası Sezgin C.’yi silahla öldürdü.

“Eşini kasten öldürmekten” tutuklanan Ezgi C.’nin yargılandığı ilk davanın ilk duruşması bugün Silivri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada Ezgi E.’yi Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden avukatlar Arzu Sena Topuz, Eylül Evren ve Arın Gürol temsil ederken Sezgin C.’nin avukatları da davada hazır bulundu.

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nden duruşmaya getirilen Ezgi C., savunmasında evliliği boyunca şiddet gördüğünü, hamile kaldığında da şiddet gördüğünü detaylı olarak anlattı.

“Çocuğumu benden kaçırdı, olay günü de de kaçırdı” diye devam eden Ezgi C. olay günü ise, “Bize küfür etti. Seni ya da babanı öldüreceğim’ dedi. Babamla boğuşuyorlardı amacım onu öldürmek değildi babamı kurtarmak istedim. Sezgin defalarca uzaklaştırma kararını ihlal etti. O gün de ihlal etti. En az üç kere KADES uygulamasından başvuru yaptık fakat kimse gelip beni kurtarmadı. Bamamı öldürecekti amacım öldürmek değildi” dedi.

Mahkeme heyeti başkanı “Bu şiddet olaylarına dair başvuru yaptınız mı?” diye sordu.

Sonrasında konuşan Avukat Arzu Sena Topuz, “Müvekkilim evlilik boyunca şikayette bulunmuştur. İlkili davaların dosya numaralarını ilettik. Ayrıca darp raporları da var. Sezgin C. müvekkilimi ve annesi tehdit ve darp etti” dedi.

Sezgin C.’nin ailesi, aile içinde şiddet olabileceğini savunurken “Çocuğumuz istese bu aile bugün burada olmazdı. Şikayetçiyiz Ezgi C. Cezalandırılsın” dedi.

Duruşmada, Ezgi C.’nin anne, babası, kız kardeşi ve komşularının aralarında olduğu 4 tanık dinlendi. Tanıklar, evlilik sürecince Ezgi’nin darp edildiğini, boşanmak için ikinci ailesinin yanına sığındığını anlattılar.

Savcı, dosyadaki delilleri göz önünde bulundurarak Ezgi C.’nin tutukluluğunun devamı yönünde görüş açıkladı.

Sonrasında konuşan Avukat Arzu Sena Topuz, “Müvekkilimiz meşru savunma yapmak zorunda kaldı. Öldürme kastının olmadığı ortada. Beraatini beraati uygun görülmezse cezaya gerek yoktur kararı verilmesini talep ediyoruz. Küçük bir çocuğu var. Serbest bırakılsın” dedi.

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Avukat Eylül Evren de “Müvekkilimizin sağlık sorunları var. Deri hastalığı var. Özel olarak kulanması gereken ilacı var Cezaevinde ona ulaştıramıyoruz. Hafalık kullanması gerekiyor. Ancak bir ayı biliyor bu ilaçları iletmek. Beraatini istiyoruz” dedi.

Aranın ardından kararını açıklayan heyet Ezgi C.’yi tahlil etmedi. Bir sonraki duruşma 12 Haziran’da.

Duruşma sonrasında adliye önünde Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ve Kadın Dayanışma Komiteleri ortak açıklama yaptı. Açıklamada ilk olarak konuşan Avukat Arzu Sena Topuz, şunları söyledi:

“Ezgi’nin dosyası için burdaydık. Ezgi’nin hikayesi üstlendiğimiz maktul kadınların hikayesine benziyor. Ezgi defalarca şiddete maruz kalmış tehdit edilmiş bir kadın. Olay günü Sezgin’in uzaklaştırma kararı varken Ezgi’nin evine gidiyor ailesi KADES’E başvurmasına rağmen korunmuyor ve Ezgi onu öldürmek zorunda kalıyor. Kadınlar yaşam hakkını savunurken bu sürece maruz kalıyorlar. Biz onun yanında olmaya devam edeceğiz.”

Kadın Dayanışma Komiteleri'nden Güneş Sezmez, "Bir sonraki duruşma da da Ezgi'nin yanında olacağız" dedi.

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(EMK)