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Yayın Tarihi: 24 Nisan 2025 12:13
 ~ Son Güncelleme: 24 Nisan 2025 12:42
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Sismolog Prof. Bohnhoff'dan deprem yorumu: İki ihtimal var

Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi'nden sismolog Prof. Marco Bohnhoff, Marmara depreminin ardından gerilimin İstanbul'a doğru arttığını ve iki olası senaryo olduğunu söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Sismolog Prof. Bohnhoff'dan deprem yorumu: İki ihtimal var
*Fotoğraf: AA

Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi'nden (GFZ) sismolog Prof. Marco Bohnhoff, dün (23 Nisan) İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin konuştu.

DW Türkçeye konuşan Prof. Bohnhoff, “depremin ardından iki senaryonun olduğunu” söyledi.

Bohnhoff, 6,2 büyüklüğündeki depremin “ana deprem” olması durumunda, normal kabul edilen artçı depremlerle büyük bir deprem olması ihtimalinin yavaş yavaş azaldığını belirtti.

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"Gerilim İstanbul yönüne doğru artıyor"

Bohnhoff, ikinci ihtimale ilişkin ise şöyle konuştu:

"İkinci olasılık ise gerçekten daha büyük bir depremin meydana gelmesi. Bu depremin büyüklüğü en fazla 7,4'e kadar ulaşabilir. Bu da bölgede beklenen büyük ve şiddetli depremin gerçekleşmesi olur. Ancak bu iki senaryodan hangisinin gerçekleşeceğini şu anda yüzde yüz kimse söyleyemez.

"6,2 büyüklüğündeki depremle birlikte gerilimin doğuya, yani İstanbul yönüne doğru artırıyor. Bu nedenle İstanbul'a daha yakın bir bölgede deprem olma olasılığı şu anda daha yüksek."

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"Artçı depremler beklenen bir durum"

Bohnhoff, büyük bir depremin yakın zamanda olup olmayacağına ilişkin ise “bunun bilinemeyeceğini” söyledi.

Yaşanan artçı depremlerin de beklenen bir durum olduğunu belirten Bohnhoff, önümüzdeki birkaç gün, hatta belki birkaç hafta daha küçük ve orta şiddette depremler beklenebileceğini ifade etti. Bohnhoff, "Ancak bunlar hemen hemen her zaman ana depremden küçük olur. Yani muhtemelen büyüklükleri 5'i geçmeyecektir" dedi.

Bohnhoff, 6 Şubat depremlerinden sonra yaptığı açıklamada platolardaki stresin yeniden dağılımına işaret ederek "Türkiye ve genel olarak bu bölge için tehlike ne yazık ki geçmedi" uyarısında bulunmuştu. 

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(RT)

Haber Yeri
İstanbul
23 Nisan İstanbul Depremi Silivri
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