Şişli’de kent lokantası muamması: CHP kapatıldığını, kayyım kapatmadığını iddia ediyor

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı’nın kayyım olarak atadığı Cevdet Ertürkmen’in belediye ait kent lokantasını kapattığı iddia edildi.

İddiaya göre dün (24 Mart) göreve başlayan Ertürkmen, kent lokantalarının kapatılması için sözlü talimat verdi. Talimat üzerine ikisi sabit biri gezici olmak üzere toplam üç lokanta bugün açılmadı. Şişli Camii önünde hizmet veren gezici kent lokantası da belediyenin garajına çekildi.

DDM yalanladı

İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Şişli’deki kent lokantalarının kapattığı iddialarını yalanladı.

DMM “Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen tarafından böyle bir karar alınması söz konusu değildir. Şişli’deki kent lokantaları dahil tüm belediye faaliyetleri, kamunun üstün yararının gözetilmesi çerçevesinde devam etmektedir” diye açıklama yaptı.

Bunun üzerine Şişli Belediye Başkan Danışmanı ve Belediye Meclis Üyesi Turgay Polat İzzetpeşa’da kepekleri indirilmiş halde kapalı duran kent lokantasının fotoğrafını yayımladı.

Bunlar ne peki… kapalı ve hizmet vermiyor… pic.twitter.com/YlScE2Ka3e — Turgay Polat (@turgaypolatt) March 25, 2025

Şişli Belediyesi: En kısa sürede geri açacağız

Konuyla ilgili bir açıklama da kayyımın yönettiği Şişli Belediyesi’nden geldi. Lokantalara Şahan’ın gözaltına alındığı 19 Mart’tan bu yana malzeme tedarik edilmediğini belirtti. Lokantaların en kısa sürede açılacağını duyurdu:

“İkisi sabit, biri ise gezici olarak hizmet veren ancak 19 Mart 2025 tarihinden bu yana malzeme tedarik edilmediği için kapalı tutulan üç Kent lokantasının en kısa sürede yeniden açılma talimatı, Belediye Başkanvekili Sayın Cevdet Ertürkmen tarafından, göreve başladığı tarih olan 24 Mart 2025 günü ilgili birim müdürlerine verilmiştir. Kent Lokantalarımızın sayısının orta vadede, ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda artırılması, belediyemizin gündeminde yer almaktadır.”

“Şişli’deki 3 Kent Lokantası kapatıldı” şeklinde haberler tamamen asılsızdır.

İkisi sabit, biri ise gezici olarak hizmet veren ancak 19.03.2025 tarihinden bu yana malzeme tedarik edilmediği için kapalı tutulan 3 Kent lokantasının en kısa sürede yeniden açılma talimatı, Belediye… — Şişli Belediyesi (@sislibelediyesi) March 25, 2025

CHP kent lokantası önünde

İddialar üzerine Şişlililer kent lokantaları önünde toplanmaya başladı. CHP Şişli İlçe Başkanı da Tamer Özcanlı da burada açıklama yaptı. “Bu bir geçici kapatma değil irade beyanıdır” dedi.

Lokantaların faaliyetlerinin durdurulduğu talimatının sözlü olarak verildiğini bildiklerini söyleyen Özcanlı “Kayyımın ilk icraatı belediye başkanımız tarafından açılan bu lokantaları kapatmak oldu. Kayyımın halk iradesine gasp niteliği taşıyan bu eylemi başta olmak üzere tüm hukuksuzlukların takipçisi olacağız. Geçit vermeyeceğiz." diye konuştu.

200 bin kişi yararlandı

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şişli Belediye Başkanı seçilen Resul Emrah Şahan göreve geldikten sonra ikisi sabit biri gezici üç kent lokantası açtı. Kent lokantalarında 40 liraya, günlük 3000 öğün veriliyordu. Lokantalardan bugüne kadar 200 binin üzerinde yurttaş yararlandı.

(HA)