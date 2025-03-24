Şişli kayyımı Cevdet Ertürkmen, belediye personelini içeri almadı

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın, dün (23 Mart) “terör” soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından yerine kayyım olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, belediye binasına giriş yaptı.

Sabah saatlerinde belediye binasına baskın düzenleyen polis, katlarda arama yaptı.

Polis, belediye binasının etrafını barikatlar ve TOMA'larla kapatırken, Ekrem İmamoğlu ve Şahan’ın posterleri ise toplatıldı.

Öte yandan belediye personeli belediye binasına alınmadı. Belediye binasındaki meclis üyeleri de dışarıya çıkartılmaya çalışıldı.

Şahan'ın yardımcıları Ozan Özgür Doğru ve Fatma Özlem İzol ise görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı İmamoğlu, Şahan ve Çalık'ı görevden aldı

#Şişli



Şişli Belediyesi önüne çıkan tüm yollar kapatıldı. Polis ve tomalar bekliyor. İmamoğlu ve Şahan afişleri indiriliyor.



Atanan kayyumun dışarı çıkarmak istediği meclis üyeleri içeride direniyor.



Müzakere olduğunu söyleyen çalışanlar da dışarıda. Binaya giremiyorlar. pic.twitter.com/jOz8qrkRcz — Pelin Ünker (@pelinunker) March 24, 2025

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın aralarında olduğu 100'e yakın kişi 19 Mart günü sabah saatlerine evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltılara ilişkin yaptığı açıklamada iki ayrı soruşturma dosyası olduğunu duyurdu.

Başsavcılık soruşturmalardan ilkinin "belediye iştiraklerinde usulsüz ihaleler, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, rüşvet eylemlerini örgütlü bir şekilde işleme" iddialarıyla açıldığını belirtti.

İmamoğlu hakkında "çıkar amaçlı suç örgütü kurduğu” ve “örgüt lideri” olduğu ileri sürüldü. Söz konusu iddialar İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine dayandırıldı.

Başsavcılık, büyükşehir belediyesinin iştirakleri olan MEDYA A.Ş, KÜLTÜR AŞ., KİPTAŞ ve İSFALT firmalarının da bu amaçla kullanıldığını iddia etti.

İlk soruşturma kapsamında; Murat Ongun, (İmamoğlu'nun danışmanı ve Medya AŞ yöneticisi), Necati Özkan, (İmamoğlu'nun kampanya yöneticisi), Tuncay Yılmaz, (İmamoğlu İnşaat şirketinde genel müdür), Can Akın Çağlar, (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri), Buğra Gökçe (İstanbul Planlama Ajansı Başkanı), Murat Abbas, (Kültür İstanbul Genel Müdürü), Mustafa İlbak (İlbak Holding ortağı), Murat İlbak (İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı) dahil olmak üzere 90'ın üstünde kişi gözaltına alındı.

İkinci soruşturma kent uzlaşısı

Başsavcılık ikinci soruşturmanın ise, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti ile yapılan "kent uzlaşısı" kapsamında "terör" soruşturması olduğunu açıkladı.

Bu soruşturma kapsamında İmamoğlu dahil yedi kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılık, CHP kontenjanından seçilen bazı belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcılarının “örgüt bağlantılı olduğunu” ve İBB iştiraki olan İPA ve BİMTAŞ bünyesinde “örgüt mensupları ve sempatizanlarının” işe alındığını iddia etti.

İkinci soruşturmada, Mahir Polat (İBB Genel Sekreter Yardımcısı), Resul Emrah Şahan (Şişli Belediye Başkanı), Mehmet Ali Çalışkan (Reform Enstitüsü Başkanı) gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Spectrum House Koordinatörü Azad Barış ve H.A hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

İmamoğlu ve beraberindekiler, dört günlük gözaltı süresinin ardından 22 Mart Cumartesi günü adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen İmamoğlu, Murat Çalık, Buğra Gökçe ve Murat Ongun'un aralarında bulunduğu 48 kişi "yolsuzluk" soruşturması dosyasında dün (23 Mart) sabah tutuklandı. Hakimlik, 44 kişi için de adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

'Kent uzlaşısı'na dayandırılan "terör" soruşturmasında ise savcılığın İmamoğlu hakkındaki tutuklama talebi hakimlikçe reddedildi. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan, "kent uzlaşısı" dosyasından tutuklandı.

(RT)