ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 26 Mart 2025 11:04
 ~ Son Güncelleme: 26 Mart 2025 11:17
1 dk Okuma

Şişli kayyımı, belediye meclisini askıya aldı

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutuklanmasının ardından kayyım olarak atanan Cevdet Ertürkmen, belediye meclisi ve komisyonların yetkilerini encümenin memur üyelerine devretti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Şişli kayyımı, belediye meclisini askıya aldı

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı’nın kayyım olarak atadığı Cevdet Ertürkmen, belediye meclis üyelerinin görev ve yetkilerini elinden aldı.

Ertürkmen, 25 Mart tarihli yazıyla meclisin görev ve yetkilerini encümenin memur üyelerine devretti. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 31 ve 45. maddelerine atıf yaptı.

Karar seçilmiş meclis üyeleri ve komisyonların karar alma süreçlerindeki yetkileri askıya alındığı ve belediye yönetiminin fiilen kayyım kontrolüne geçtiği anlamına geliyor.

Belediye meclisi, komisyonlar ve encümene ait tüm görev ve yetkiler ikinci bir talimata kadar encümenin memur üyeleri tarafından yürütülecek.

29 CHP, 5 AKP, 1 MHP ve 1 de bağımsız üye bulunuyordu.

Şişli’de kent lokantası muamması: CHP kapatıldığını, kayyım kapatmadığını iddia ediyor
Şişli’de kent lokantası muamması: CHP kapatıldığını, kayyım kapatmadığını iddia ediyor
25 Mart 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Şişli Belediyesi Cevdet Ertürkmen resul emrah şahan
ilgili haberler
Şişli’de kent lokantası muamması: CHP kapatıldığını, kayyım kapatmadığını iddia ediyor
25 Mart 2025
/haber/sislide-kent-lokantasi-muammasi-chp-kapatildigini-kayyim-kapatmadigini-iddia-ediyor-305834
Şişli kayyımı Cevdet Ertürkmen, belediye personelini içeri almadı
24 Mart 2025
/haber/sisli-kayyimi-cevdet-erturkmen-belediye-personelini-iceri-almadi-305780
İçişleri Bakanlığı İmamoğlu, Şahan ve Çalık'ı görevden aldı
23 Mart 2025
/haber/icisleri-bakanligi-imamoglu-sahan-ve-calik-i-gorevden-aldi-305762
Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerine Kazova operasyonu
11 Mart 2025
/haber/atasehir-maltepe-sariyer-ve-sisli-belediyelerine-kazova-operasyonu-305312
Şişli'de 3 günlük eylem yasağı
9 Mart 2025
/haber/sisli-de-3-gunluk-eylem-yasagi-305255
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Şişli’de kent lokantası muamması: CHP kapatıldığını, kayyım kapatmadığını iddia ediyor
25 Mart 2025
/haber/sislide-kent-lokantasi-muammasi-chp-kapatildigini-kayyim-kapatmadigini-iddia-ediyor-305834
Şişli kayyımı Cevdet Ertürkmen, belediye personelini içeri almadı
24 Mart 2025
/haber/sisli-kayyimi-cevdet-erturkmen-belediye-personelini-iceri-almadi-305780
İçişleri Bakanlığı İmamoğlu, Şahan ve Çalık'ı görevden aldı
23 Mart 2025
/haber/icisleri-bakanligi-imamoglu-sahan-ve-calik-i-gorevden-aldi-305762
Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerine Kazova operasyonu
11 Mart 2025
/haber/atasehir-maltepe-sariyer-ve-sisli-belediyelerine-kazova-operasyonu-305312
Şişli'de 3 günlük eylem yasağı
9 Mart 2025
/haber/sisli-de-3-gunluk-eylem-yasagi-305255
Sayfa Başına Git