Şişli kayyımı, belediye meclisini askıya aldı

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı’nın kayyım olarak atadığı Cevdet Ertürkmen, belediye meclis üyelerinin görev ve yetkilerini elinden aldı.

Ertürkmen, 25 Mart tarihli yazıyla meclisin görev ve yetkilerini encümenin memur üyelerine devretti. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 31 ve 45. maddelerine atıf yaptı.

Karar seçilmiş meclis üyeleri ve komisyonların karar alma süreçlerindeki yetkileri askıya alındığı ve belediye yönetiminin fiilen kayyım kontrolüne geçtiği anlamına geliyor.

Belediye meclisi, komisyonlar ve encümene ait tüm görev ve yetkiler ikinci bir talimata kadar encümenin memur üyeleri tarafından yürütülecek.

29 CHP, 5 AKP, 1 MHP ve 1 de bağımsız üye bulunuyordu.

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(HA)