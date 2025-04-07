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Yayın Tarihi: 7 Nisan 2025 15:35
 ~ Son Güncelleme: 7 Nisan 2025 15:41
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PROTESTOLARIN ARDINDAN

Şişli'deki Kent Lokantaları yeniden açıldı

Tutuklanan ve yerine kayyım atanan Resul Emrah Şahan, başkanlık maaşıyla tüm yemeklerin ücretini öderken, Okmeydanı halkı kırmızı kurdele keserek lokantanın açılışını yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Şişli'deki Kent Lokantaları yeniden açıldı
Fotoğraf: sendika.org

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın gözaltına alındığı 19 Mart’tan beri kapalı olan ilçedeki Kent Lokantaları, bugün yeniden faaliyete geçti.

Şahan, 24 Mart’ta tutuklanması ve yerine kayyım atanmasının ardından Kent Lokantaları’nın kapatılması için sözlü talimat verildiğini öne sürmüş; belediyeye kayyım olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ise üç lokantanın malzeme tedarik edilmediği için kapalı tutulduğunu ve en kısa sürede yeniden açılacağını belirtmişti.
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25 Mart 2025

“Kent Lokantaları halkındır”

Şişli Belediyesi, sosyal medya hesabından bugün “Kent lokantalarımız, halkımıza hizmet sunmaya devam etmektedir,” paylaşımı yaptı.

Resul Emrah Şahan ise Kent Lokantaları’nın yeniden açılmasına ilişkin tutuklu bulunduğu Silivri’den mesaj gönderdi. Şahan’ın sosyal medya hesabından “Kent Lokantaları halkındır…” notuyla paylaşılan mesaj şöyle:

“Sevgili Şişlililer; Kent Lokantalarımızdaki her tabak, kardeşliğimizin ve dayanışmamızın bir parçasıdır. Bugün açıldığını duyunca, başkanlık maaşımla tüm yemeklerin ücretini sizin adınıza ödemek istedim. Kent Lokantaları bir lütuf değil, halkın hakkıdır. Bu hakka sahip çıkan herkese yürekten selam olsun. Sevgiyle…” 

Fotoğraf: Şişli Belediyesi/X

Kırmızı kurdeleli açılış

Kent Lokantaları’nın yeniden açılması için 25 Mart’tan bu yana eylem yapan Okmeydanı Halkevi, lokantanın yeniden açılışında kırmızı kurdele keserek, “Bu kazanım hepimizin,” dedi.

Okmeydanı Halkevi, 27 Mart’tan itibaren de her gün saat 15.00'da Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’ndeki Kent Lokantası önünde çorba dağıtımı yapıyordu.

“Kazandık, Kent Lokantası halkındır” yazılı pankart açan Okmeydanlılar, “Kayyımlar gidecek biz kalacağız”, “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” ve “Direne direne kazanıyoruz” sloganları attı.

Eylemde yapılan konuşmada, “Günlerce dedik ki, bu kavga karnı doymayanlarla gözü doymayanların kavgasıdır. Her gün protesto etmek için alkışlamıştık. Bugün zaferimizi kutlamak için alkışlıyoruz,” denildi.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Şişli Belediyesi resul emrah şahan kent lokantası kent lokantaları okmeydanı halkevi
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