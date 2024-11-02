Şişli'de kayıp Şirin Elmas'ın cesedi mezarlıkta bulundu

İstanbul Şişli'de 31 Ekim Perşembe günü kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi bir televizyon programına katılarak yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı.

Gece saatlerinde alınan bir ihbarla çalışma alanını daraltan polis ekipleri, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresine yoğunlaştı.

Arama çalışmaları kapsamında incelenen güvenlik kamerası kayıtlarında Şirin Elmas Hanilçi'nin 49 yaşındaki M.Ö. ile mezarlığı girdiğini tespit etti.

M.Ö. gözaltına alınırken, cenaze incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüphelinin ilk ifadesinde olayla bir ilgisi olmadığını söylediği ancak kamera görüntüleri ortaya çıkınca cinayeti itiraf ettiği belirtildi.

İtiraf üzerine ekipler bölgede çalışma başlattı. Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni mezarlık içinde bir çukurda bulundu. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

(AD)