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Yayın Tarihi: 9 Mart 2025 10:22
 ~ Son Güncelleme: 9 Mart 2025 10:35
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Şişli'de 3 günlük eylem yasağı

Şişli Kaymakamlığı, ilçede her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılmasının 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Şişli'de 3 günlük eylem yasağı

Şişli Kaymakamlığı, ilçede 9-10-11 Mart tarihlerinde her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığı duyuruldu.

Şişli Kaymakamlığı'ndan yapılan basın açıklamasında, şehirde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla izinsiz eylem ve basın açıklamalarına izin verilmeyeceği belirtildi. Bu kapsamda, Şişli ilçesinde 9-10-11 Mart tarihlerinde her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığı duyuruldu.

Alevi kurumları, bugün saat 12.30’da Şişli’de bulunan Suriye Başkonsolosluğu önünde Suriye’de yaşananlara karşı eylem yapacaktı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Çeşitli marjinal grupların, sosyal medya mecralarında organize olarak Şişli İlçesi’nde izinsiz gösteri düzenleyeceğine dair hazırlık yaptığı tespit edilmiştir. Şehrimizin ve hemşehrilerimizin huzurunu bozmaya yönelik organize olmaya çalışan bu grupların izinsiz eylem ve basın açıklamalarına izin verilmeyecektir. Bu kapsamda Şişli İlçemizde 9-10-11 Mart tarihlerinde her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması Şişli Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
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