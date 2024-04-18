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Yayın Tarihi: 18 Nisan 2024 14:12
 ~ Son Güncelleme: 19 Nisan 2024 09:30
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Şişli Belediyesi önünde direnen 18 işçi kazandı

Şişli Belediyesi'nde işten çıkarılan 48 işçiden 18'inin belediye önündeki direnişi dördüncü günde kazanımla sonuçlandı. İşçiler kademeli olarak işlerine geri dönecek.

Ali Dinç
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Ali Dinç

Ali Dinç
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Görseli Büyüt
Şişli Belediyesi önünde direnen 18 işçi kazandı
Fotoğraflar: Ali Dinç/bianet

31 Mart yerel seçimleri sonrası İstanbul’da CHP’li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan dönemi işten çıkarmalarla başlamış, 48 işçi ‘seçim öncesi işe alındıkları’ belirtilerek, ‘deneme süresinde oldukları’ gerekçesiyle işten çıkarılmıştı.

İşten çıkarılan 48 işçiden 18’inin, 15 Nisan’dan bu yana belediye binası önünde yaptıkları oturma eylemi ve açlık grevi bugün kazanımla sonuçlandı.

DİSK'e bağlı Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) İstanbul 3 Nolu Şube Başkanı Zeynel Yiğit'in bugün belediye yetkilileriyle yaptığı görüşmeler sonucunda işçilerin işe geri alınması kararı alındı.

bianet'e konuşan Zeynel Yiğit, 18 işçinin bir aylık süreçte kademeli olarak işe geri alınacağını söyledi.

"Direne direne kazanmanın haklı gururu"

Şişli Belediyesi'nde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nde çalışırken işten çıkarılan bir işçi, "Dört gün boyunca direndik ve bugün sendika başkanımız bize güzel haberlerle geldi. İşimize iade edileceğimizi söyledi. Mutluyuz. Direne direne kazanmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bekliyoruz, umutluyuz. 18 arkadaşımızla işimize geri döneceğiz" diye konuştu.

(AD)

Şişli Belediyesi resul emrah şahan şişli işçi eylemi
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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