Şişli Belediyesi önünde direnen 18 işçi kazandı

31 Mart yerel seçimleri sonrası İstanbul’da CHP’li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan dönemi işten çıkarmalarla başlamış, 48 işçi ‘seçim öncesi işe alındıkları’ belirtilerek, ‘deneme süresinde oldukları’ gerekçesiyle işten çıkarılmıştı.

İşten çıkarılan 48 işçiden 18’inin, 15 Nisan’dan bu yana belediye binası önünde yaptıkları oturma eylemi ve açlık grevi bugün kazanımla sonuçlandı.

DİSK'e bağlı Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) İstanbul 3 Nolu Şube Başkanı Zeynel Yiğit'in bugün belediye yetkilileriyle yaptığı görüşmeler sonucunda işçilerin işe geri alınması kararı alındı.

bianet'e konuşan Zeynel Yiğit, 18 işçinin bir aylık süreçte kademeli olarak işe geri alınacağını söyledi.

📢 Şişli Belediyesi’nde işten atılan 48 işçiden 18’inin belediye önünde başlattığı eylem kazanımla sonuçlandı.



🗣️ Yetkililerle görüşen DİSK Genel-İş İstanbul 3 Nolu Şube Başkanı Zeynel Yiğit, işçilerin bir ay içinde kademeli olarak işe geri alınacağını söyledi.



Video: @alidnc4 pic.twitter.com/fy7tQ9LrDr — bianet (@bianet_org) April 18, 2024

"Direne direne kazanmanın haklı gururu"

Şişli Belediyesi'nde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nde çalışırken işten çıkarılan bir işçi, "Dört gün boyunca direndik ve bugün sendika başkanımız bize güzel haberlerle geldi. İşimize iade edileceğimizi söyledi. Mutluyuz. Direne direne kazanmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bekliyoruz, umutluyuz. 18 arkadaşımızla işimize geri döneceğiz" diye konuştu.

(AD)