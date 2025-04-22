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Yayın Tarihi: 22 Nisan 2025 18:00
 ~ Son Güncelleme: 22 Nisan 2025 18:27
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Şişli Belediyesi'ne kayyım kararının iptali için dava

Resul Emrah Şahan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, kayyım düzenlemelerinin seçme ve seçilme hakkına orantısız bir müdahale imkânı yarattığını, Anayasa’da düzenlenen merkezi idare–yerel yönetim ayrılığına aykırılık oluşturduğunu ifade etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Şişli Belediyesi'ne kayyım kararının iptali için dava

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 19 Mart operasyonu kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yerine kayyım atanması kararı mahkemeye taşındı.

Avukat Hüseyin Ersöz, Şahan'ın görevden uzaklaştırılması ve yerine kayyım atanmasına ilişkin işlemlerin iptali istemiyle 17 Nisan'da İstanbul İdare Mahkemesinde dava açtıklarını duyurdu.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde hayata geçirilen "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Aynı gün Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İstanbul Valiliğince Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti.

Ersöz, dava kapsamında söz konusu idari işlemlerin dayanağını oluşturan Belediye Kanunu’nun 45 ve 46. maddelerinin Anayasa Mahkemesi’ne taşınmasını talep etti.

Söz konusu düzenlemelerin seçme ve seçilme hakkına orantısız bir müdahale olduğunu belirten Ersöz, merkezi idare ve yerel yönetim ayrılığına aykırılık oluşturduğunu da ifade etti. Öte yandan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında da benzer bir sürecin sürdüğünü ve bu konuda açılan iptal davasının hala karara bağlanmadığını hatırlattı.

Belediye Kanunu’nun 45 ve 46’ncı maddeleri hakkında

Belediye başkanının görevden alınması, istifa etmesi ya da ceza alması gibi nedenlerle görevinden ayrılması durumunda, belediye meclisi 10 gün içinde toplanarak yerine yeni bir başkan veya başkan vekili seçer. Seçim gizli oyla yapılır ve belli çoğunluklar aranır. (5393 sayılı Belediye Kanunu, Madde 45)

Ancak, görevden alma terör suçlarıyla bağlantılıysa, yeni başkan doğrudan İçişleri Bakanlığı ya da valilik tarafından atanır. Bu durumda belediye meclisi başkan çağırmadan toplanamaz, bütçe ve yönetim işleri doğrudan valilik denetimine geçebilir. (Madde 45 – ek fıkra, KHK/674 ve Madde 46)

Yeni seçilen başkan, sadece öncekinin kalan süresini tamamlar. Eğer 15 gün içinde seçim yapılamazsa, meclis feshedilebilir. (Madde 45, son fıkra)

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
resul emrah şahan Şişli Belediyesi kayyım atamaları belediye kanunu
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