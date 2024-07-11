Şişli Belediyesi işçilerinden 'ücret' eylemi

Şişli Belediyesi’nin iştirak şirketi Kentyol Kent Hizmetleri AŞ’de çalışan DİSK’e bağlı Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) üyesi işçiler, bugün belediye önünde eylemdeydi.

Aylık hakediş ücretlerinin düzenli yatırılmasını talep eden işçiler, “Hak, emek, alın teri parçalanarak ödenmez, aylık hakediş ücretlerimizi zamanında yatırın” pankartı açtı.

bianet’e konuşan DİSK Genel-İş 3 No’lu Şube Başkanı Zeynel Yiğit, ocak ayından bu yana ödemelerin eksik yapıldığını belirterek, işçilerin 50-60 bin lira bandında alacaklarının olduğunu söyledi. Şişli Belediyesi’nde 2300’den fazla DİSK Genel-İş üyesi çalışan bulunuyor.

“İşçiler sefalete sürükleniyor”

DİSK Genel-İş 3 No’lu Şube tarafından yapılan açıklamada, ülkede yaşanan ağır ekonomik krize dikkat çekilerek, “Krizin sorumluluğu biz emekçilerin sırtına yükleniyor” denildi.

Açıklamada ayrıca, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın ‘kurucu başkanı’ olduğu İBB’ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın Mayıs 2024 araştırmasına dikkat çekildi.

Araştırmaya atıfla, İstanbul’da yaşama maliyetinin aylık 61 bin 523 lira olduğunu belirten DİSK Genel-İş 3 No’lu Şube, “Böyle bir ortamda hakkı ödenmeyen işçiler sefalete sürüklenmektedir. Şişli Belediyesi emekçi ve çalışanları olarak geçinemiyoruz” dedi.

“Maaşlar aylardır eksik ödeniyor”

Ocak ayından bu yana maaşların eksik yatırıldığını, sorunun çözümü için ‘yapıcı ve uzlaşmacı’ bir tavır sergilendiklerini belirten DİSK Genel-İş 3 No’lu Şube, “Ama bugün geldiğimiz noktada belediye yönetimi, emekçinin alın terini, işçinin emeğini yani maaşlarımızı düzenli ödememekte ısrarcıdır” ifadelerini kullandı.

DİSK Genel-İş 3 No’lu Şube, yönetimin belediye borçlarını öne sürmesine tepki göstererek, “Belediyenin borcu biz işçilerin üstüne yıkılamaz! Siyasetçilerin borcu işçinin emeğinden kesilemez, sofrasından eksiltilemez!” dedi.

Şişli Belediye Meclisi’nin 9 Mayıs’taki oturumunda, belediyenin kısa-uzun vadeli borcunun yaklaşık 2,1 milyar lira olduğu açıklanmıştı.

Açıklama, “Emeğimizin karşılığını eksiksiz alana kadar sesimizi meydanlarda haykırmaya devam edeceğiz” denilerek sonlandırıldı.

(VC)