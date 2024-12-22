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HABER
Yayın Tarihi: 22 Aralık 2024 19:43
 ~ Son Güncelleme: 23 Aralık 2024 09:49
2 dk Okuma

Şişhane'de gözaltına alınanlardan 7'si gazeteci 9 kişi tutuklandı

Tutuklanan gazeteciler: Gülistan Dursun, Can Papila, Pınar Gayıp, Serpil Ünal, Hayri Tunç, Enes Sezgin, Osman Akın.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Bu fotoğraf, bir şehir meydanında çekilmiş ve yoğun bir polis varlığını göstermektedir. Görselde, polis bariyerleriyle çevrilmiş bir alanın önünde çok sayıda polis memuru görülüyor. Polislerin çoğunun kask taktığı ve bazı memurların tam teçhizatlı olduğu fark ediliyor. Arka planda, bir otel ve çevresinde çeşitli işletmeler yer alıyor. Otelin tabelasında "Galata Times" yazısı okunabiliyor. Binanın üst katlarındaki balkonlardan birkaç kişi meydandaki durumu izliyor gibi görünüyor. Meydanın ön kısmında ahşap banklar, arka kısımda ise park edilmiş bir polis otobüsü dikkat çekiyor. Meydanda bir olayın güvenlik önlemleri kapsamında kontrol altına alınmaya çalışıldığı izlenimi veriyor.

Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in Suriye’de haber takip ederken Türkiye SİHA’ları ile öldürülmesini dün Şişhane Meydanı’nda protesto etmek için bir araya geldiklerinde gözaltına alınan çok sayı kişiden 17’si savcılık ifadelerinin ardından dün gece saatlerinde serbest bırakıldı.

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Bugün, İstanbul’da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 9 kişi tutuklandı.

Tutuklanan gazeteciler: Gülistan Dursun, Can Papila, Pınar Gayıp, Serpil Ünal, Hayri Tunç, Enes Sezgin, Osman Akın. Tutuklanan diğer isimler: Haci Ugis, İmam Senol.

Adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilen gazeteciler Zeynep Kuray, Yadigar Aygün, Mahsum Sağlam ile Yağmur Filiz ve Pelin Laçin adli kontrol ile serbest bırakıldı.

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Tutuklanan gazeteciler avukatları aracılığı ile şu mesajı gönderdi:

“Saraylar saltanatlar çöker Bu kan susar bir gün, bu zulüm biter. Bugünlerden geriye bir direnenler bir de Nazım ile Cihanlar kalır. DFG basın kuruluşudur. Hiçbir şekilde kriminalize edilmesine izin vermeyeceğiz. Gazetecilik suç değildir.”

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
pınar gayıp zeynep kuray mahpus gazeteciler hayri tunç Nazım Daştan Cihan Bilgin
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/haber/etha-editoru-pinar-gayip-serbest-birakildi-300706
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