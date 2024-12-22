Şişhane'de gözaltına alınanlardan 7'si gazeteci 9 kişi tutuklandı

Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in Suriye’de haber takip ederken Türkiye SİHA’ları ile öldürülmesini dün Şişhane Meydanı’nda protesto etmek için bir araya geldiklerinde gözaltına alınan çok sayı kişiden 17’si savcılık ifadelerinin ardından dün gece saatlerinde serbest bırakıldı.

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Bugün, İstanbul’da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 9 kişi tutuklandı.

Tutuklanan gazeteciler: Gülistan Dursun, Can Papila, Pınar Gayıp, Serpil Ünal, Hayri Tunç, Enes Sezgin, Osman Akın. Tutuklanan diğer isimler: Haci Ugis, İmam Senol.

Adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilen gazeteciler Zeynep Kuray, Yadigar Aygün, Mahsum Sağlam ile Yağmur Filiz ve Pelin Laçin adli kontrol ile serbest bırakıldı.

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Tutuklanan gazeteciler avukatları aracılığı ile şu mesajı gönderdi:

“Saraylar saltanatlar çöker Bu kan susar bir gün, bu zulüm biter. Bugünlerden geriye bir direnenler bir de Nazım ile Cihanlar kalır. DFG basın kuruluşudur. Hiçbir şekilde kriminalize edilmesine izin vermeyeceğiz. Gazetecilik suç değildir.”

(EMK)