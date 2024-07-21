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Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2024 10:46
 ~ Son Güncelleme: 21 Temmuz 2024 10:54
3 dk Okuma

Sırtında platin ve tek böbrekle yaşayan mahpusun durumu ağır

Yüzde 50'i engelli raporuna rağmen serbest bırakılmayan Poyraz’ın eşi Firdevs Poyraz, eşinin serbest bırakılmasını istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Sırtında platin ve tek böbrekle yaşayan mahpusun durumu ağır
Fotoğraf: MA

Şırnak Cizre’de 14 Aralık 2015’te  ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında yaralı bir şekilde gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Önder Poyraz, vücuduna isabet eden kurşun nedeniyle sırtındaki platinle yaşıyor. 

“Örgüte üye olmak" ile “devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak” iddialarıyla iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Poyraz, ayrıca tek böbrekle cezaevi koşullarında yaşam mücadelesi veriyor. 

MA’dan Mahmut Altıntaş’ın haberine göre, Erzurum Dumlu 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutulan ve geçirdiği felç nedeniyle sağ elini kullanamayan Poyraz, İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) ağır hasta mahpuslar listesinde yer alıyor.

Boynundaki düzleşme nedeniyle ameliyat olduktan sonra tekrar cezaevine götürülen Poyraz, ihtiyaçlarını karşılayamadığı için kısa bir süreliğine diğer mahpusların bulunduğu koğuşa alındı. Ancak raha sonra tekrar hücreye alınan Poyraz’ın hastalıkları her geçen gün ağırlaşıyor.  

Yüzde 50'i engelli raporuna rağmen serbest bırakılmayan Poyraz’ın eşi Firdevs Poyraz, eşinin serbest bırakılmasını istedi. 

“Ortopedik yatak alınması gerek”

Ramazan Bayramı’nda eşini ziyaret edebildiğini belirten Poyraz, sağlık durumunun daha da ağırlaştığını söyledi. Poyraz, şöyle dedi:

“Boynunda boyunluk vardı. Sağ elini hiç kullanamıyordu, şişmişti. Elinin felçli olması ayağını da etkiliyor. Boyun fıtığından dolayı ameliyat oldu. Durumu hiç iyi değildi. Bu haliyle tekli hücrede tutuluyor. Tek elini kullanabiliyor. Hastanede yüzde 50'i engelli raporu verildi. Doktorlar ortopedik yatak alınmasını söylemiş. Ortopedik yatak alınmadığı takdirde tamamen yatağa bağlı kalacakmış. Fiyatı 15 bin TL ama henüz alma durumumuz yok.”

“Tedavisi yapılmadı boyun fıtığı çıktı”

Eşinin sağlık durumundan dolayı bir an önce serbest bırakılmasını isteyen Poyraz, şunları belirtti: 

“Dışarda daha iyi bir şekilde tedavi olur. Bu şartlar altında cezaevinde kalamaz. İhtiyaçlarını dahi karşılayamıyor. Tekli hücrede durumu daha da ağırlaşıyor. En son gördüğümde çok fazla kilo kaybı yaşamıştı. Batman Cezaevi’nde tedavisi yapılmadığı için boyun fıtığı çıktı. Serbest bırakılmasını istiyoruz aksi takdirde durumu daha da ağırlaşacak.”

Hasta mahpus tekli hücrede tutuluyor
Hasta mahpus tekli hücrede tutuluyor
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İHD verileri ne söylüyor?

İHD'nin 3 Haziran'da yayınladığı rapora göre, Nisan 2022 itibariyle tespit edilebildiği kadarıyla Türkiye hapishanelerinde 651’i ağır hasta olmak üzere toplam 1517 hasta mahpus bulunuyor.

Adalet Bakanlığının önergeye verdiği yanıta göre, 2018-2023 yılları arasında 24 Temmuz 2023 itibarıyla ceza infaz kurumlarında 2 bin 258 hükümlü ve tutuklu hayatını kaybetti. İnsan Hakları Derneği, 2018 yılı başından 2023 yılı sonuna kadar 522 mahpusun yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Türkiye hapishanelerinde derneğin tespit edebildiği kadarıyla 2023 yılı içerisinde en az 42 mahpus yaşamını yitirdi: 1 mahpusun ölüm nedeni bilinmiyor. 3 mahpus ateşli silahla öldürüldü. 1 mahpus trafik kazası sonucunda yaşamını yitirdi. 23 mahpus hastalıkları nedeniyle vefat etti. 23 mahpustan 5’i tahliye edildikten kısa süre sonra vefat etti. 10 mahpus şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. 4 mahpusun intihar ettiği iddia edildi.

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/haber/agir-hasta-mahpus-hanife-arslan-serbest-birakilsin-297471
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/haber/hasta-mahpus-abdulalim-kayanin-infaz-erteleme-talebi-neden-kabul-edilmiyor-296023
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/haber/agir-hasta-mahpusla-ilgili-insan-haklari-komisyonuna-basvuru-295945
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/haber/cezaevine-gonderdigi-mektup-nedeniyle-tutuklu-olan-hasta-mahpusun-davasina-cagri-295660
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