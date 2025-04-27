Sırrı Süreyya Önder’in tedavisi sürüyor: Diren Sırrı abi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti Üyesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in tedavisi hastanede devam ediyor. Önder’in sağlık durumuna ilişkin doktorlarının yarın bir açıklama yapması bekleniyor.

Parti yetkilileri, Önder ailesi ve sevenlerinin hastanedeki bekleyişi sürerken, destek ziyaretleri de yoğun bir şekilde devam ediyor.

Dün hastaneye gelen isimler arasında eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, AK Parti Milletvekili Seyithan İzsiz, DEVA Partisi Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Barış Vakfı Başkanı Hakan Tahmaz ve vakıf yöneticileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski başdanışmanı İlnur Çevik, sanatçı İbrahim Tatlıses ile Mezopotamya Kültür Merkezi’nden sanatçılar yer aldı.

Hastanedeki ziyaretçileri İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, DEM Parti Grup Başkanvekilleri, milletvekilleri, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) üyeleri karşıladı.

Bugün ise Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Amedspor Başkanı Burç Baysal ve yönetim kurulu üyeleri, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hastaneye gelerek Önder’e geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

"Diren Sırrı abi"

Ayrıca sosyal medyadada çok ayıda kişi Sırrı Süreyya Önder için “Diren Sırrı abi” paylaşımı yapıyor.

Cengiz Çandar şu paylaşımı yaptı:

“Osman Boyner’in toprağa verildiği günün hatırlattığı. 10 yıl önce Yaşar (Kemal) Abi’yi anarken. Selahattin Duman artık aramızda değil Zülfü Livaneli, Zafer Mutlu, Sedat Aloğlu. Ben, Cem Boyner, Sırrı Süreyya Önder. Bir bölümümüz bugün Teşvikiye’deydik. Sırrı, hayat mücadelesinde”

Özge Perihan Hoşoğlu da şu paylaşımı yaptı:"Diren Sırrı Abe Dersimliler senin direncine çok inanıyor ve seni çok seviyoruz."

“Diren Sırrı Abi Diren” pic.twitter.com/zdl9gjXOfW — Meral Danış Beştaş (@meraldanis) April 19, 2025

Önder’in sağlık durumu yakından takip edilirken, ziyaretlerin önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.

Sırrı Süreyya Önder’in yaşam kamerası

Sırrı Süreyya Önder kimdir?

(EMK)