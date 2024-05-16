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Yayın Tarihi: 16 Mayıs 2024 16:45
 ~ Son Güncelleme: 16 Mayıs 2024 17:25
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KOBANÎ DAVASI

Sırrı Süreyya Önder: Zindandaki bütün arkadaşlarımı selamlıyorum

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Kobanî Davası’nı “AK Parti’nin ilerideki yargılanmasının ön iddianamesi” olarak nitelendirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulu’nda Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) ‘Kobanî Davası’ protestosu sonrası verilen aranın ardından, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder kısa bir açıklama yaptı.

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Önder, şunları söyledi:

“Kobanî Davası’nda yağdırılan cezalar, bu cezaya muhatap olan arkadaşlarımın hiçbiri tarafından hak edilmiş bir şey değil. Olan, memleketin barış umuduna ve birlikte yaşam umuduna yöneliktir. Maalesef bütün uyarılarımıza rağmen AK Parti cenahı bunun farkına varmadı ama günbegün ortaya çıkan şeylerle görüyoruz, bu da AK Parti’nin ilerideki yargılanmasının ön iddianamesidir. Çünkü çözüm sürecine ait tüm şeyler kriminalize edilmiştir. Cezanın konusu yapılmıştır.

“Birleşimi kapatmadan zindandaki bütün arkadaşlarımı selamlıyorum” diyen Önder, Meclis birleşimini kapattı.

DEM Parti’li vekiller ise Genel Kurul’u terk etmeyerek Kobanî Davası’nda verilen cezaları alkış ve sloganlarla protesto etti.

(VC)

Sırrı Süreyya Önder dem parti TBMM tbmm genel kurulu Kobani Davası
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