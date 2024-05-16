Sırrı Süreyya Önder: Zindandaki bütün arkadaşlarımı selamlıyorum

TBMM Genel Kurulu’nda Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) ‘Kobanî Davası’ protestosu sonrası verilen aranın ardından, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder kısa bir açıklama yaptı.

Meclis'te 'Kobanî Davası' protestosu: "Direnmeye devam edeceğiz"

Önder, şunları söyledi:

“Kobanî Davası’nda yağdırılan cezalar, bu cezaya muhatap olan arkadaşlarımın hiçbiri tarafından hak edilmiş bir şey değil. Olan, memleketin barış umuduna ve birlikte yaşam umuduna yöneliktir. Maalesef bütün uyarılarımıza rağmen AK Parti cenahı bunun farkına varmadı ama günbegün ortaya çıkan şeylerle görüyoruz, bu da AK Parti’nin ilerideki yargılanmasının ön iddianamesidir. Çünkü çözüm sürecine ait tüm şeyler kriminalize edilmiştir. Cezanın konusu yapılmıştır.”

“Birleşimi kapatmadan zindandaki bütün arkadaşlarımı selamlıyorum” diyen Önder, Meclis birleşimini kapattı.

DEM Parti’li vekiller ise Genel Kurul’u terk etmeyerek Kobanî Davası’nda verilen cezaları alkış ve sloganlarla protesto etti.

(VC)