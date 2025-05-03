Sırrı Süreyya Önder yarın toprağa verilecek

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Sırrı Süreyya Önder yarın İstanbul'da toprağa verilecek. Önder için ilk tören Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamaya göre Sırrı Süreyya Önder için saat 11:00 de Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. Törenin ardından cenaze Leventte Barbaros Camii'ne götürülecek. İkindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından ise Zincirlikuyu Mezarlığında defnedilecek.

Açıklamada ayrıca yarından itibaren partinin bütün il ve ilçe örgütlerinde taziye kabul edileceği ifade edildi.

Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti

(Mİ)