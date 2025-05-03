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Yayın Tarihi: 3 Mayıs 2025 19:49
 ~ Son Güncelleme: 3 Mayıs 2025 20:00
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Sırrı Süreyya Önder yarın toprağa verilecek

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder yarın İstanbul'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Sırrı Süreyya Önder yarın toprağa verilecek

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Sırrı Süreyya Önder yarın İstanbul'da toprağa verilecek. Önder için ilk tören Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamaya göre Sırrı Süreyya Önder için saat 11:00 de Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. Törenin ardından cenaze Leventte Barbaros Camii'ne götürülecek. İkindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından ise Zincirlikuyu Mezarlığında defnedilecek.

Açıklamada ayrıca yarından itibaren partinin bütün il ve ilçe örgütlerinde taziye kabul edileceği ifade edildi. 

Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti
Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti
3 Mayıs 2025

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
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