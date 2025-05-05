Sırrı Süreyya Önder'in İmralı'da eliyle yazdığı son not

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, İstanbul’da dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Önder’in, İmralı’ya yaptığı son ziyarette 'siyasi ve hukuki tanınma' konusunda el yazısıyla aldığı not gündem oldu.

Sırrı Süreyya Önder'in ölümünün ardından Abdullah Öcalan taziye mesajı göndermiş, "27 Şubat’ta, son görüşmemizde yapacağımız çağrıya eklediğimiz son cümleyi elleriyle not almıştı ve bizzat okumak istemişti" demişti.

Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı

Eliyle not aldı, kendi açıkladı

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, DEM Parti İmralı Heyeti'nin son ziyaretinde Abdullah Öcalan, Sırrı Süreyya Önder’e sözlü olarak “Şüphesiz pratikte silahların bırakılması ve PKK’nin kendini feshi; demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir” notunu paylaştı. Önder ise, bu notu el yazısıyla kaleme alarak, çağrının okunmasının ardından kamuoyuna paylaştı.

İSTANBUL'DA TARİHİ ÇAĞRI Öcalan: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmeli

İşte Önder'in İmralı'da not aldığı çağrının son cümlesi:

Önder, en son DEM Parti İmralı Heyeti’nde yer alan diğer isimlerle birlikte 27 Şubat’ta İmralı’ya gitmişti. Abdullah Öcalan, İmralı Heyeti ile birlikte bu ziyarette “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı” yapmıştı. Heyet, adadan döndükten sonra çağrıyı kamuoyuna açıklamıştı. Önder, yaşadığı sağlık sorunlarından kaynaklı 27 Şubat’tan sonra bir daha İmralı’ya gidemedi.

(AB)