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Yayın Tarihi: 5 Mayıs 2025 10:22
 ~ Son Güncelleme: 5 Mayıs 2025 11:55
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Sırrı Süreyya Önder'in İmralı'da eliyle yazdığı son not

Önder, Öcalan'ın 'siyasi ve hukuki tanınma' konusundaki açıklamasını 27 Şubat'ta yapılan son İmralı ziyaretinde bizzat eliyle not aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEM Parti son İmralı ziyareti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, İstanbul’da dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Önder’in, İmralı’ya yaptığı son ziyarette 'siyasi ve hukuki tanınma' konusunda el yazısıyla aldığı not gündem oldu.

Sırrı Süreyya Önder'in ölümünün ardından Abdullah Öcalan taziye mesajı göndermiş, "27 Şubat’ta, son görüşmemizde yapacağımız çağrıya eklediğimiz son cümleyi elleriyle not almıştı ve bizzat okumak istemişti" demişti.

Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı
Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı
3 Mayıs 2025

Eliyle not aldı, kendi açıkladı

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, DEM Parti İmralı Heyeti'nin son ziyaretinde Abdullah Öcalan, Sırrı Süreyya Önder’e sözlü olarak “Şüphesiz pratikte silahların bırakılması ve PKK’nin kendini feshi; demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir” notunu paylaştı. Önder ise, bu notu el yazısıyla kaleme alarak, çağrının okunmasının ardından kamuoyuna paylaştı.

Öcalan: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmeli
İSTANBUL'DA TARİHİ ÇAĞRI
Öcalan: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmeli
27 Şubat 2025

İşte Önder'in İmralı'da not aldığı çağrının son cümlesi:

Önder, en son DEM Parti İmralı Heyeti’nde yer alan diğer isimlerle birlikte 27 Şubat’ta İmralı’ya gitmişti. Abdullah Öcalan, İmralı Heyeti ile birlikte bu ziyarette “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı” yapmıştı. Heyet, adadan döndükten sonra çağrıyı kamuoyuna açıklamıştı.

Önder, yaşadığı sağlık sorunlarından kaynaklı 27 Şubat’tan sonra bir daha İmralı’ya gidemedi.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti Abdullah Öcalan Sırrı Süreyya Önder imralı
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