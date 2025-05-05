Sırrı Süreyya Önder için üç günlük taziye

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve Sırrı Süreyya Önder'in ailesi, 3 Mayıs'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Grup Başkanvekili, İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi için bugün Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Gösteri Merkezi'nde taziye kuracak.

Taziyeleri, Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir'in de aralarında olduğu ailesi ile DEM Parti Eş Genel Başkanları, Pervin Buldan ve diğer DEM Partililer kabul edecek.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, üç gün sürecek taziye, 7 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. Taziyeler bugün saat 11.00'da kabul edilemeye başlanacak. Taziye kabulleri ise saat 17.00'a dek sürecek.

Öte yandan, DEM Parti’nin İstanbul'da olmak üzere tüm il ve ilçe örgütlerinde de Önder için taziyeler kabul edilecek. (TY)