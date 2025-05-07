Sırrı Süreyya Önder için TBMM’de taziye

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Meclis Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder’in 3 Mayıs’ta hayatını kaybetmesinin ardından bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) taziye düzenlendi.

Taziye salonuna Önder’in fotoğrafı, karanfiller ve anı defteri yerleştirildi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Meclis Başkanvekili Murat Emir, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve çok sayıda milletvekili taziye ziyaretinde bulundu.

Önder’in kardeşi Ali Önder, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ile DEM Partili milletvekilleri gelenleri karşıladı.

“Adalet terazisinden hiç şaşmadı”

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, CHP’li Murat Emir, Önder’in hem siyaset hem de sanat dünyasına önemli katkılar sunduğunu belirterek şunları söyledi:

“Barış mücadelesi için yürümekten ve bedel ödemekten hiç kaçınmadı. Sanatsal üretimleri, projeleri vardı. Kendisini çok özleyeceğiz. Demokratik duruşundan hiçbir zaman geri adım atmadı. Meclis Başkanvekilliği görevinde adalet terazisinden şaşmadı. En gergin anlarda bile arka odaya gelip bir tebessüm, bir beyit, bir fıkra ile krizleri ustalıkla çözdüğünü hatırlıyoruz. Mekânı cennet olsun.”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise konuşmasında CHP heyetine teşekkür ederek, Önder’in toplumsal barışa verdiği önemi şu sözlerle vurguladı:

“O sadece bir siyasetçi değil, aynı zamanda sanatçı, söz ustası, mizah ustasıydı. Çok yönlü bir insandı. Hayalini kurduğu barışı hem sağlığında hem de hastalığında temsil etti. Farklı siyasi partileri, ideolojileri, sanatçıları, gazetecileri bir araya getirdi. Bir Türk olarak Kürt halkıyla her zaman dayanışma içinde oldu.”

Sırrı Süreyya Önder kimdir?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Önder Ailesi ve DEM Parti’ye başsağlığı dileklerinde bulundu. Davutoğlu, “Samimiyeti ve sahiciliği hiçbir zaman tartışma konusu olmadı. Ülkesi ve halkı için doğru bildiği ne varsa onu yapmaya çalıştı,” dedi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ise Önder’in barış için üstlendiği role dikkat çekerek, “Bu ülkede barışın sağlanması, silahların susması, ideallerini gerçekleştirmek için inisiyatif almış ve önemli misyonlar üstlenmiştir. Türkiye onu hep barıştan kardeşlikten yana bir figür olarak hatırlayacaktır. Bu kişiliğinin ötesinde de entelektüel, dost, arkadaş kimliğiyle tanıyanların hatırlayacağı önemli bir şahsiyettir,” dedi.

Kurtulmuş ve Bahçeli, taziye ziyaretlerinin ardından Meclis’ten ayrıldı. (TY)