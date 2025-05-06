Sırrı Süreyya Önder için kurulan taziye ikinci gününde

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ile Sırrı Süreyya Önder'in ailesi, 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden TBMM Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili için Şişli’deki Cemal Reşit Rey Gösteri Merkezi'nde taziye ziyaretlerini kabul ediyor.

Taziyenin ikinci gününde, ailesinin yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları, İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ve çok sayıda partili ziyaretleri karşılıyor.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, üç gün sürecek taziye, 7 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

Öte yandan, DEM Parti’nin tüm il ve ilçe örgütlerinde de Önder için taziyeler kabul ediliyor. (TY)