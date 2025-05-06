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Yayın Tarihi: 6 Mayıs 2025 13:30
 ~ Son Güncelleme: 6 Mayıs 2025 13:31
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Sırrı Süreyya Önder için kurulan taziye ikinci gününde

Üç gün sürecek taziye ziyaretleri, 7 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Sırrı Süreyya Önder için kurulan taziye ikinci gününde
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ile Sırrı Süreyya Önder'in ailesi, 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden TBMM Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili için Şişli’deki Cemal Reşit Rey Gösteri Merkezi'nde taziye ziyaretlerini kabul ediyor.

Taziyenin ikinci gününde, ailesinin yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları, İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ve çok sayıda partili ziyaretleri karşılıyor.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, üç gün sürecek taziye, 7 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. 

Öte yandan, DEM Parti’nin tüm il ve ilçe örgütlerinde de Önder için taziyeler kabul ediliyor. (TY)

Sırrı Süreyya Önder kimdir?
Sırrı Süreyya Önder kimdir?
16 Nisan 2025
Haber Yeri
İstanbul
Sırrı Süreyya Önder dem parti taziye yas
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