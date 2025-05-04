Sırrı Süreyya Önder'i AKM'de binlerce kişi son yolculuğuna uğurladı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü Florance Nihgtingale Hastanesi’de dün yaşamını yitirdi.

Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti

Önder için Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) anma töreni yapılıyor. Anma töreni saat 11.00’da başladı. Sırrı Süreyya Önder, alkışlar eşliğinde salona getirildi.

🔴 Sırrı Süreyya Önder alkışlar eşliğinde ilk törenin yapılacağı Taksim AKM’deki salona getirildi. pic.twitter.com/f3wzq1DwXs — bianet (@bianet_org) May 4, 2025

Salondan sık sık “Şehîd namirin", “Barışın elçisi İmralı’dadır”, “Bijî biratiya gelan", "Yaşasın halkların kardeşliği" ve “Sırrı’ya sözümüz barış olacak” sloganları atıldı. Ayrıca Önder için Kürtçe ağıtlar yakıldı.

Kızından babasına mektup

🔴 Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir babasına yazdığı mektubu okudu:



🗣️ "Kendimi bildim bileli seni kaybetmekten korktum. Öyle iyi öyle benzersizdin ki 'bu adam bana sadece ölerek acı çektirebilir' derdim." pic.twitter.com/mmrwXI491o — bianet (@bianet_org) May 4, 2025

Anma töreninde ilk konuşmayı Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir yaptı. Babasına yazdığı mektubu okuyan Ceren Önder Kandemir şunları kaydetti:

"Kendimi bildim bileli seni kaybetmekten korktum. Bu benim tek kabusum, zaafım, burnumdaki sızı, yutağımdaki yumru, karın ağrımdı. Öyle iyi, öyle benzersizdin ki, 'bu adam bana sadece ölerek acı çektirebilir' derdim.

Artık dinlen turna kuşum. Biz iyi olacağız. Çocuklara hep seni anlatacağız. Şakaların ağzımızda eğreti dursa bile taklit etmeye çalışacağız. İçimde tam tarif edemediğim bir huzur var şimdi.



Artık mücadele etmek zorunda olmadığını bilmenin huzuru."

Sırrı Süreyya Önder'in kızından babasına son mektup: "Artık dinlen turna kuşum"

Ali Önder: "Sevene de sövene de selam olsun"

Ceren Önder Kandemir'in ardından Önder'in kardeşi Ali Önder söz aldı. Sözlerine abisinin deyişi ile 'Merhaba yoldaşlar' diyerek başlayan Önder, Sırrı Süreyya Önder'in siyasete giriş sürecini anlattı.

Ali Önder, "Evet, malı ve mülkü yok ama arkada dağlar gibi sizleri bize bıraktı. Bir muradı vardı o da barış. Gözünde kalacağını düşünmüyorum, sizleri gördükten sonra bunun bir şekilde hayata geçeceğine inancım sonsuz" diye konuştu. "Kendisi şu an burada olsaydı sizlere şöyle veda ederdi" diyen Ali Önder sözlerini şöyle sonlandırdı: "Sevene de sövene de selam olsun"

Hatimoğulları: Sözün asla havada kalmayacak

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Sırrı Süreyya Önder’in barış çabalarının başarıya ulaşacağına işaret ederek, "Sözün asla havada kalmayacak. Bu sefer mutlaka başaracağız Sırrı hocam" dedi.

"Herkesin duası Önder’in bu hastalığı atlatması ve aramızda olmasıydı fakat ne yazık ki olmadı" diyen Hatimoğulları şöyle konuştu:

"Türk için, Kürt için, Arap için, sürgündeki yoldaşın için. Türk ve Kürt annelerin gözyaşları son bulsun diye çaba harcadın. Barış ve Demorkatik Toplum Çağrısı için çok çabaladın. Barışa inancın gerçekleşmek üzere dip diri duruyor. Senin bu mücadelede ödediğin bedel çok. Sen başta olmak üzere bu mücadelede bedel ödeyen tüm yoldaşlarımız önünde saygıyla eğiliyorum."

Bakırhan: O güzel yüreğini özleyeceğiz

Hatimoğullarının ardından söz alan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Önder için şunları dile getirdi:

"Dünya zerafetini yitirirken tepeden tırnağa adanmışlıktın sen. Yetiştiğin toprak ve anlattığın hikayeler kadar köklüydü hikayen. Badiresi çok olanın hikayesi de çok olur. Bir dengbêj, çîrokbej gibiydin. Kullandığın her kelimede yaşadığın bütün coğrafyanın izleri vardı.

"10 sene öncesiydi. Sen yine barış için yollara düşmüştün. Dolmabahçe’de en kadim sözü umutla dile getirmiştin. ‘Dağlar, insanlar yorulmuştu artık barış kazanacak’ demiştin. Tam da o gün Yaşar Kemal’i kaybettik. Seni onun cümleleriyle uğurlamak istiyorum: ‘Bir tek insan ne kadar acı çekerse bütün insanlar o kadar acı çekiyor demektir. Bir insanla birlikte bütün insanlık öldürülmüyor mu? Savaşa karşı savaşmak, öldürmeye karşı öldürmeden savaşmak bu toprakların yarattığı en güzel düşünce olmuştur.’ Sen bir tek insan acı çekmesin diye kendini barışa adadın. Sana söz Fırat suyu Marmara’ya akacak. Sana söz barış kazanacak. O güzel yüreğini özleyeceğiz.”

Buldan: Toplumsal barışı sağladın, şimdi sıra büyük barışta

🔴 Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder'e veda etti



🗣️ "Sen benim her şeyimdin Sırrı. Birlikte baş koyduğumuz yolda beni, bizi yalnız bıraktın Kürtlerin kadim dostu Sırrı. Sana veda etmek çok zor" pic.twitter.com/RbiOwLrEcs — bianet (@bianet_org) May 4, 2025

Anmada son olarak DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan söz aldı. Buldan, "Sana güle güle diyemeyeceğim. Sen benim yoldaşım, sırdaşım, gardaşımdın Sırrı. Birlikte baş koyduğumuz yolda bizi yalnız bıraktın Kürtlerin kadim dostu Sırrı. Sana veda etmek çok zor" dedi.

Buldan, "Her kimliği, her inancı bir araya getirdin. Gözün arkanda kalmasın, toplumsal barış sağlandı. Ama şimdi sıra büyük barışta" diyerek şöyle konuştu:

"Cennetin en güzel köşesinde bir yer ayrıldı sana. Rahat uyu Sırrı. Oradan bize güzel kahkahalar at, el salla. Senin hayallerini gerçekleştireceğiz. Bize bıraktığın emaneti gerçekleştireceğiz. Türk annesiyle Kürt annesini el ele vereceğiz. Polis annesiyle gerilla annesinin ellerini birbirine kenetleyeceğiz. Büyük barış bu ülkeye gelecek. Sen hep bunun hayallerini kurdun. Benim üzerime o kadar büyük bir yük yükledin ki bu yükü bütün halklarla birlikte götüreceğiz. Barışı mutlaka getireceğiz"

Anma, , Önder'in çok sevdiği ve kızının hastanede 18 gün boyunca dinlettiği Neşet Ertaş’ın "Allı Turnam" şarkısı ile son buldu.

Törenin ardından Sırrı Süreyya Önder'in naaşı, son yolculuğuna uğurlamak üzere Levent'te bulunan Barbaros Cami'ye doğru götürüldü.

🔴 Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlanıyor



Önder'in cenazesi, Taksim AKM'deki törenin ardından cenaze namazı için Levent Barbaros Camii’ne götürülüyor. pic.twitter.com/seBTwomgit — bianet (@bianet_org) May 4, 2025

Binlerce kişi anmaya katıldı

Sanat ve siyaset camiası başta olmak üzere toplumun her kesiminden binlerce kişi anma için AKM önünde toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere çok sayıda siyasi parti başkanı adına çelenk getirildi.

AKM'nin yanında yer alan Gezi Parkı, polis bariyerleriyle kapatıldı. Öte yandan törenin gerçekleştirileceği AKM önünde de yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Sırrı Süreyya Önder kimdir?

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