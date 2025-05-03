Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti.

Sırrı Süreyya Önder'in 18 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, Önder'in bugün saat 16.10'da yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Önder, 15 Nisan gecesi geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası ameliyat oldu. Ana aort damarında boydan boya yırtılma meydana geldiği belirlenen Önder'in ameliyatı yaklaşık 12 saat sürdü. Milletvekili, ameliyattan sonra yoğun bakıma alındı ve 19 gündür yoğun bakımda. Önder'in sağlık durumu başta DEM Partililer olmak üzere iktidar yetkilileri tarafından da yakından takip ediliyor.

Hastaneden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Değerli Basın Mensupları,

Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, 15.04.2025 tarih ve saat 22:41’de şuuru kapalı, solunumu ve kardiyak arrest tablosunda ambulans ile kalp - akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir. Kendisine acilen “Aort Diseksiyonu” tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damar by-pass ameliyatı yapılmıştır. Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (Kalp destek cihazı) ve yoğun tıbbi tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir.

Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeni ile 03.05.2025 tarih ve saat 16:10’da hayatını kaybetmiştir.

Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

Sırrı Süreyya Önder kimdir?

(ED)