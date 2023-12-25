Sırrı Sakık: Savaşın faturasını yoksul Anadolu çocukları ödüyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Meclis Genel Kurulu’nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’nin maddelerine ilişkin dün (24 Aralık) bir konuşma yaptı.

Dem Parti Grubu adına söz alan Sakık, zor bir iklimden geçtiklerini ancak Meclis’in bu zor iklimlerde de konuşması ve çözüm bulması gereken bir merci olduğunu ifade etti.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, 40 yıldan fazladır devam eden çatışmalı bir sürecin olduğuna dikkat çeken Sakık, “Biz bu acıyı hep yüreğimizde hissediyoruz. Son iki gündür bu kürsüde böylesi çok ilginç sözler, tehditler, hamaset, ne derseniz hepsi var. Bunların hiçbirinin bir çözüm olmadığını biliyoruz” dedi.

“Meclis çözüm yerine savaş kararı veriyor”

Çözüm yerinin Meclis olduğunu ancak sürekli tezkerelere onay verildiğini belirten Sakık, “Sürekli Anadolu'nun yoksul çocuklarını ölüme gönderen ve sokakları tetikleyen söylemler ve konuşmalara hep birlikte tanıklık ediyoruz. İki gündür sosyal medyada olup bitenleri görüyoruz. Yani sokakları bu şekilde eğer örgütlerseniz sokaklar da bunları söylüyor. Bu eser de bu parlamentodaki hamaset dilinin bir ürünüdür” diye konuştu.

“Faturayı yoksullar ödüyor”

Sırrı Sakık, Ankaralı teğmen Alperen Emir’in hayatını kaybetmeden bir hafta önce sosyal medyada yaptığı paylaşımı da Meclis kürsüsünde okuyarak, “Ne diyor biliyor musunuz, sizlere sesleniyor, diyor ki: ‘Savaş, savaşmayana güzeldir’ Asıl burada sizleri kastediyor, sizleri; bu savaşta yaşamını yitiren birisi” dedi.

Sakık sözlerini şöyle sürdürdü:

“Size sesleniyor, diyor ki: ‘Biz, yoksul Anadolu çocukları gidiyoruz, ölüyoruz’ Siz, ey Parlamento, bana gösterin, geçmişten bugüne kadar, kırk yıllık süre içerisinde bir tek milletvekilinin çocukları ve yakınları ölmüş mü? Asla ölmüyor ama savaşın faturasını yoksul Anadolu çocukları ödüyor. Böylesi bir keyfiyet de yok. Çıkıp burada sürekli ‘vatan, millet’ diyorlar ve sokakları tetikliyorlar. Buna hiçbirinizin, hiçbirimizin hakkının olmadığını söylüyorum.”

“Siz varsanız biz de varız”

"2013 yılında bir çözüm süreci vardı; hepimiz umutlanmıştık" diyen Sakık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Diyarbakır'da büyük bir Newroz kutlaması vardı, bu kutlamada Türkiye’nin dört bir tarafında barış isteyenler Diyarbakır'da toplandılar. Oradaki manifestolar ‘Erciyes Dağı ile Ağrı Dağı kardeş olacak’ diyordu, ‘Meriç ile Dicle kardeş olacak’ , ‘Demokratik bir cumhuriyeti birlikte inşa edeceğiz.’ Ben de çıkmıştım şu kürsüde Sayın Erdoğan’a ‘Hüda’dan başka kimseye övgü yağdırmam ama bu topraklarda barışı sağladığınız için size övgüler yağdırıyorum’ demiştim, o gün öyle dedim; bugün de söylüyorum, bu topraklarda barışa ihtiyacımız var, bu topraklarda birbirimizi ötekileştirmeye hiç kimsenin hakkı yok. Sizler Amin Maalouf’un dediği gibi ömrünüzün gün batımındasınız, bizler de öyleyiz. Bu topraklara yapabileceğimiz en büyük iyilik bu kanı, bu şiddeti durdurmaktır; varsanız biz de varız.”

Türkiye’nin ihtiyacı olan tek şeyin ‘barış’ olduğunu vurgulayan Sakık, “Köprüler, hanlar, saraylar hepsi gelip geçicidir ama bu topraklara barışı inşa ederseniz bu ülkenin azizi olursunuz. Bugün bu parlamentoyu, hepinizi, 600 milletvekilini, bütün siyasi parti liderlerini göreve davet ediyoruz” dedi.

Sakık’tan Soylu’ya tepki

Konuşması sırasında AKP sıralarından gelen tepkilere Sakık, “Bu topraklarda barışın hayat bulmasını inşa olmasını istiyorum. Ben yürekten sizi göreve davet ediyorum” yanıtını verdi.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Ya, ne göreve davet ediyorsun? Savaş devletler arasında olur” sözlerine de yanıt veren Sakık, “Bağırma haddini bil! İnsanlar konuşuyor, sen orada hamaset yapıyorsun. Terbiyesiz adam! Bunu zaten tanırız, biliriz; tükenmiş, bizim üzerimizden var olmaya çalışıyor” dedi.

Milletvekilimiz Sırrı Sakık, 2024 yılı bütçesi görüşmelerinde konuşuyor. https://t.co/0xr6QBTJ3L — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) December 24, 2023

(VC)