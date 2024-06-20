Şırnak’taki hasta mahpus hayatını kaybetti

Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan hasta mahpus Yıldırım Han kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MA’nın haberine göre, İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) ağır hasta mahpuslar listesinde yer alan Yıldırım Han, durumunun ağırlaşması üzerine yaklaşık 2 hafta önce Ankara’ya sevk edildi. Ankara’da tedavisi devam eden Han, dün yaşamını yitirdi.

Han'ın cenazesinin bugün memleketi Hakkari’ye gönderilmesi bekleniyor.

“Çok ciddi bir tecrit altındayız”

Yıldırım Han, geçen hafta yayımlanan haberde, cezaevindeki ihlalleri anlatmış, “Sıcak su hiçbir şekilde verilmiyor. Gardiyanlar keyfi olarak bize disiplin cezası kesiyorlar. Çok ciddi bir tecrit altındayız. Bu uygulamaların son bulmasını istiyoruz” demişti.