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Yayın Tarihi: 20 Haziran 2024 10:11
 ~ Son Güncelleme: 20 Haziran 2024 10:13
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Şırnak’taki hasta mahpus hayatını kaybetti

İnsan Hakları Derneği'nin ağır hasta mahpuslar listesinde yer alan Yıldırım Han kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Şırnak’taki hasta mahpus hayatını kaybetti
Fotoğraf: MA

Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan hasta mahpus Yıldırım Han kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MA’nın haberine göre, İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) ağır hasta mahpuslar listesinde yer alan Yıldırım Han, durumunun ağırlaşması üzerine yaklaşık 2 hafta önce Ankara’ya sevk edildi. Ankara’da tedavisi devam eden Han, dün yaşamını yitirdi.

Han'ın cenazesinin bugün memleketi Hakkari’ye gönderilmesi bekleniyor.

Çok ciddi bir tecrit altındayız”

Yıldırım Han, geçen hafta yayımlanan haberde, cezaevindeki ihlalleri anlatmış, “Sıcak su hiçbir şekilde verilmiyor. Gardiyanlar keyfi olarak bize disiplin cezası kesiyorlar. Çok ciddi bir tecrit altındayız. Bu uygulamaların son bulmasını istiyoruz” demişti.

İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) son raporuna göre, Nisan 2022 itibariyle tespit edilebildiği kadarıyla Türkiye hapishanelerinde 651’i ağır hasta olmak üzere toplam 1517 hasta mahpus bulunuyor.

(AS)

hasta mahpuslar cezaevi koşulları
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/haber/chdden-adli-tip-hekimleri-hakkinda-suc-duyurusu-cagrisi-296470
Ağır hasta mahpusla ilgili İnsan Hakları Komisyonuna başvuru
30 Mayıs 2024
/haber/agir-hasta-mahpusla-ilgili-insan-haklari-komisyonuna-basvuru-295945
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