ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 16.12.2025 14:45 16 Aralık 2025 14:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.12.2025 17:36 16 Aralık 2025 17:36
Okuma Okuma:  4 dakika

Şırnak’ta öldürülen 36 dağ keçisi: “Resmî merciler üç maymunu oynuyor”

Şırnak Barosu önceki dönem başkanı avukat Rojhat Dilsiz: “Bu olayın güvenlik güçlerinin bilgisi dışında gerçekleşmesi hayatın olağan akışına aykırı.”

Tuğçe Yılmaz

KUBi Kurdî Bixwînin
Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Şırnak’ta öldürülen 36 dağ keçisi: “Resmî merciler üç maymunu oynuyor”
Fotoğraf: Rûdaw

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Cilbiya ve Biliga köyleri ile Uludere’ye bağlı Şenoba beldesi arasında yer alan kırsal alanda, geçtiğimiz hafta 36 dağ keçisi (pezkovî) öldürüldü.

Katliamı duyuran Şırnak Ekoloji Derneği, 12 Aralık’ta yaptığı açıklamada, uzun namlulu silahlarla vurularak öldürülen dağ keçilerinin çiftleşme ve üreme döneminde olduklarını, bu nedenle ağır bir suç işlendiğini belirtti.

Şırnak’ta 36 dağ keçisi öldürüldü
Şırnak’ta 36 dağ keçisi öldürüldü
13 Aralık 2025

Şırnak Barosu önceki dönem başkanı avukat Rojhat Dilsiz, bölgedeki ağaç kesimleriyle yaşam alanları daraltılan hayvanların artık doğrudan hedef alındığını; ancak bu konuda seslerini kamuoyuna duyurma konusunda yeterli destek göremediklerini belirtti.

“Tanıklara göre failler korucular”

Dilsiz, 36 dağ keçisinin öldürülmesiyle ilgili hukuki süreci şöyle anlattı:

“Bu tür durumlarda tanıklık, görsel ya da doğrudan bilgiye ulaşmakta ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Ballıkaya köyü Cudi eteklerinde yer alıyor, tanıklara göre failler korucular. Konuya dair bilgi edindikten sonra değerlendirmemizi yaptık; ancak somutlaştırma aşamasında sorun yaşıyoruz. Yerel halk, bu kişilerle birlikte yaşadıkları için haklı olarak tanıklık etmekten kaçınıyor.

“Elimizdeki bilgiler, olay günü 36 dağ keçisinin uzun namlulu silahlarla öldürüldüğü yönünde. Bu ölçekte silah seslerinin askerler tarafından duyulmaması mümkün değil, köylülerin tanıklıkları da bunu doğruluyor. Olayı gündeme taşımak için baronun sayfasından paylaşımlar yaptık ve süreci yakından izliyoruz. Yargıya taşırken de yalnızca duyumlara değil, tanıklık ve görsellerle desteklenmiş somut delillere dayanmak istiyoruz. Bu kapsamda valiliğe de başvuracağız.”

Şırnak Barosu önceki dönem başkanı avukat Rojhat Dilsiz, (Fotoğraf: Tuğçe Yılmaz / bianet)

“Dağ keçileri bu coğrafyada bir sembol”

“Doğa kıyımı, şimdi nesli tehlike altında olan dağ keçilerine yönelmiş durumda,” diyen Dilsiz, bölgede uzun süredir devam eden ekolojik tahribatlara dikkat çektiği açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Coğrafyamız uzun süredir ciddi bir doğa katliamına sahne oluyor. Daha önce de bu konuda kapsamlı çalışmalar yürüttük. Türkiye’de son yıllarda en fazla orman kaybının yaşandığı bölgelerden biri burası. Korucuların, askerlerle birlikte ağaç kesimi yaparak bunu ekonomik kazanca dönüştürdüklerine dair ciddi bulgular var. Daha önce ağaçlarla yapılan bu doğa kıyımı, şimdi nesli tehlike altında olan dağ keçilerine yönelmiş durumda.

Dağ keçileri bu coğrafyada bir sembol. Dersim’e gittiğinizde de yollarda dağ keçileriyle karşılaşırsınız ve onlara kutsiyet atfedilir. Belirli dönemlerde av yasakları uygulanmasının nedeni de budur. Ancak bugün, zaten yaşam alanları maden faaliyetleriyle, ağaç kesimleriyle yok edilmiş olan bu canlılar, sistematik biçimde ve uzun namlulu silahlarla katlediliyor. Bu, doğa katliamının ulaştığı yeni bir aşamayı gösteriyor. Bu olayın güvenlik güçlerinin bilgisi dışında gerçekleşmesi hayatın olağan akışına aykırı. 

Dersim'in dağ keçileri, avlanma tehdidiyle karşı karşıya
Dersim'in dağ keçileri, avlanma tehdidiyle karşı karşıya
29 Mayıs 2025

“Coğrafyamızdaki kıyım maalesef sürüyor”

“Daha önce Orman Genel Müdürlüğü verilerinden yararlanarak, Şırnak bölgesinde yedi ay içinde yüzde 12’lik orman kaybı yaşandığını tespit etmiş ve bunu raporlaştırmıştık. 2021, 2022 ve 2023’te benzer raporlar yayımladık. Bugün yaşananlar, o raporlarda öngördüğümüz sürecin halkalarından biri.

“Artık yalnızca ağaçlar kesilmiyor, dağlar dinamitle patlatılıyor ve yaşam alanları daraltılan hayvanlar doğrudan yok ediliyor. Sesimizi kamuoyuna duyurmakta zorlanıyoruz. Hem hukuki hem toplumsal ölçekte mücadelemize devam ediyoruz; ancak resmî merciler üç maymunu oynuyor. Kırsal bir alanda silah sesleri duyulup askerlerin bundan haberi olmaması mümkün değil. ‘Haberimiz yok’ demeleri gerçekçi değil. Coğrafyamızdaki kıyım maalesef sürüyor. Biz de buna karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Dağ keçisi (pezkovî) hakkında

Dağ keçilerinin eti, postu ya da boynuzu bazı çevrelerde statü nesnesi veya dolaylı bir gelir kaynağı.

Dağ keçileri, Dünya Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türler Kırmızı Listesi’nde yer alıyor ve özellikle bazı alt türler “vulnerable/tehlike altında” olarak değerlendiriliyor.

Türkiye’de de dağ keçileri, devletin yaban hayatı koruma listelerinde yer alıyor ve bu kapsamda öldürülmeleri (avlanmaları) yasak. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde, koruma altındaki türleri öldürenlere sadece para cezası değil, 2 ile 5 yıl arasında hapis cezası gibi adli yaptırımlar da öngörülüyor.

Kürtler ile Alevilerin birçok sözlü anlatısında ve inanç dünyasında dağ keçisi, Hızır’ın keçisi olarak da geçiyor ve dokunulmaz canlılar olarak kabul ediliyor.

Bu anlayışa göre dağ keçisini öldürmek, yalnızca bir hayvanın yaşamına son vermek değil; mekânın hafızasına ve coğrafyanın kutsallığına zarar vermek anlamına geliyor. Ve dağ keçilerinin öldürülmesi, bölgede yalnızca ekolojik bir tahribat olarak değil; ahlâki ve kültürel bir ihlâl olarak değerlendiriliyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
dağ keçileri avcılık spor değildir avcılık şırnak Şırnak Barosu hayvan katliamı Rojhat Dilsiz
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet LGBTİ+ ve Ekoloji/İklim Krizi haberleri editörü. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü...

bianet LGBTİ+ ve Ekoloji/İklim Krizi haberleri editörü. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
Sur’un duvarlarında yeni bir dil: Tağut nedir, tevhid nedir?
Bugün 12:00
Sur’un duvarlarında yeni bir dil: Tağut nedir, tevhid nedir?
Dört başak ve bir halk
15 Aralık 2025
Dört başak ve bir halk
3. Amed Uluslararası Film Festivali sona erdi
15 Aralık 2025
3. Amed Uluslararası Film Festivali sona erdi
Sekiz yıl sonra Diyarbakır’da yeniden özgür sinema
12 Aralık 2025
Sekiz yıl sonra Diyarbakır’da yeniden özgür sinema
“Sekiz yıldır Amed’de, film göstermek istediğimizde engelle karşılaşıyorduk”
11 Aralık 2025
“Sekiz yıldır Amed’de, film göstermek istediğimizde engelle karşılaşıyorduk”
Sayfa Başına Git