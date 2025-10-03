Şırnak’ta öğrencilerin suya erişim hakkı ihlal ediliyor

Şırnak Üniversitesi’ne bağlı öğrenci yurtlarında yaşanan ve günlerce süren kesintiler nedeniyle hijyen koşulları ortadan kalkarken, öğrencilerin barınma ve eğitim hakkı da ihlal edildi.

Su krizini Meclis gündemine taşıyan DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, yalnızca üniversite yönetiminin değil, Şırnak Belediyesi ve ilgili bakanlıkların da sorumluluklarını yerine getirmediğini belirtti. Uysal Aslan, “130 bin kişilik şehirde artan öğrenci sayısına rağmen su altyapısında hiçbir yatırım yapılmadı. Belediyenin ve Bakanlığın bu sorumluluğu görmezden gelmesi kabul edilemez” dedi.

Öğrenciler, tarım alanları ve tüm canlıların yaşamı tehdit altında

Yurttaşların içme suyuna erişiminin Anayasa’nın 56. maddesiyle güvence altına alındığını hatırlatan Uysal Aslan, 30 Eylül 2025 tarihinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Önergede hem su kesintilerinin nedenleri hem de Nerduş Deresi’ndeki kirlilik hakkında bilgi talep edildi.

Üniversitenin hemen yanından geçen Nerduş Deresi’nin, bölgedeki kömür ocaklarından kaynaklanan atıklarla yıllardır kirletildiğini ifade eden Aslan, bu durumun yalnızca öğrencileri değil, bölgedeki tarım alanlarını ve canlı yaşamını da tehdit ettiğini söyledi.

Ali Yerlikaya'dan cevap bekleyen sorular

Konuyu TBMM gündemine taşıyan Uysal, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi:

Bu önerge ile:

Su kesintilerinin kaynağının ne olduğu,

Bakanlığın ve belediyenin hangi denetim ve yaptırımları uyguladığı,

Yurtlarda öğrencilerin sağlığına yönelik risklere ilişkin inceleme başlatılıp başlatılmadığı,

Nerduş Deresi’ndeki kirliliğe karşı ne tür önlemler alındığı

konularında kamuoyunun bilgilendirilmesini talep ettik.

