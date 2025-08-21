ENGLISH KURDÎ
EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 21 Ağustos 2025 10:24
 Son Güncelleme: 21 Ağustos 2025 10:24
1 dk Okuma

Şırnak’ta içme sularına petrol karışan kadınlardan yol kapatma eylemi

Petrol tankerlerinin önünü kesen kadınlar “Suyumuz zehirleniyor, yaşamımız yok ediliyor,” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Şırnak’ta içme sularına petrol karışan kadınlardan yol kapatma eylemi
Fotoğraflar: Mezopotamya Ajansı

Şırnak’ın Gabar Dağı eteklerinde bulunan Kızılsu köyünde aylardır devam eden petrol arama çalışmaları, köylülerin yaşamını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Daha önce köyün içme suyuna petrol karıştığı için Şırnak Valiliği önünde basın açıklaması düzenleyen Kızılsulu kadınlar, çalışmaların bir an evvel durdurulmasını talep etmiş; ancak talepleri kabul edilmemişti.

Petrol arama faaliyetlerinin devam etmesi üzerine kadınlar bu kez, dün (20 Ağustos) köy yolunu trafiğe kapattı.

Tankerlerin önünü kestiler

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre kadınlar, köyden geçen petrol tankerlerinin önünü keserek geçişlerine izin vermedi.

Yol kapatma eylemi yapan kadınlar, “Suyumuz zehirleniyor, yaşamımız yok ediliyor,” dedi.

Eylem üzerine bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi.

Kadınlar ise taleplerinin karşılanmaması durumunda eylemlerine devam edeceklerini söyledi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
şırnak ekoloji mücadeleleri petrol aramaları Gabar Dağı
