Şırnak’ta içme sularına petrol karışan kadınlardan yol kapatma eylemi

Şırnak’ın Gabar Dağı eteklerinde bulunan Kızılsu köyünde aylardır devam eden petrol arama çalışmaları, köylülerin yaşamını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Daha önce köyün içme suyuna petrol karıştığı için Şırnak Valiliği önünde basın açıklaması düzenleyen Kızılsulu kadınlar, çalışmaların bir an evvel durdurulmasını talep etmiş; ancak talepleri kabul edilmemişti.

Petrol arama faaliyetlerinin devam etmesi üzerine kadınlar bu kez, dün (20 Ağustos) köy yolunu trafiğe kapattı.

Tankerlerin önünü kestiler

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre kadınlar, köyden geçen petrol tankerlerinin önünü keserek geçişlerine izin vermedi.

Yol kapatma eylemi yapan kadınlar, “Suyumuz zehirleniyor, yaşamımız yok ediliyor,” dedi.

Eylem üzerine bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi.

Kadınlar ise taleplerinin karşılanmaması durumunda eylemlerine devam edeceklerini söyledi. (TY)