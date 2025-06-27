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Yayın Tarihi: 27 Haziran 2025 08:45
 ~ Son Güncelleme: 27 Haziran 2025 08:48
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Şırnak’ta 9 günlük ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilanı

Beytüşşebap ilçesi sınırlarında yer alan Dilekyolu, Tuzluca, Ayrancı, Çığlıca ve İncebel Dağları bölgeleri geçici güvenlik bölgesi ilan edildi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Şırnak’ta 9 günlük ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilanı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı (Arşiv)

Şırnak Valiliği, Beytüşşebap ilçesine bağlı bazı bölgelerde 27 Haziran–5 Temmuz 2025 tarihleri arasında 9 gün süreyle “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kararın; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve vatandaşların can güvenliğinin teminat altına alınması amacıyla alındığı belirtildi.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesi ile 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi kapsamında alınan kararla, Beytüşşebap ilçesi sınırlarında yer alan Dilekyolu, Tuzluca, Ayrancı, Çığlıca ve İncebel Dağları bölgeleri geçici güvenlik bölgesi ilan edildi.

Açıklamada, söz konusu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, bu alanlarda karşılaşabilecekleri tehlikelerden korunması amacıyla, 9 günlük süre boyunca bölgeye girişlerin izne tabi olacağı ifade edildi.

Valilik, belirtilen tarihler arasında bölgeye izinsiz girenler hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66. maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacağını hatırlattı.

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