Şırnak’ta 36 dağ keçisi öldürüldü

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Cilbiya ve Biliga köyleri ile Uludere’ye bağlı Şenoba beldesi arasında yer alan kırsal alanda 36 dağ keçisi (pezkovî) öldürüldü.

Katliamı duyuran Şırnak Ekoloji Derneği, korucular tarafından uzun namlulu silahlarla vurularak öldürülen dağ keçilerinin çiftleşme ve üreme döneminde olduklarını, bu nedenle ağır bir suç işlendiğini belirtti.

Dernek, açıklamasında şöyle dedi:

Ülkede yok sayılan doğal denge ve yaban hayatı, silah ve koruma gücü verilen kişi ve kişiler tarafından yok ediliyor. Ekolojik kırım politikalarının taktik-sistematik olarak uygulandığı bölgede on yıllardır süren doğa ile savaş her alanda etkisini artırarak sürdürülmektedir.



Bu konuya ilişkin Şırnak Valiliğini, Kültür ve Turizm Bakanlığını, Tarım ve Orman Bakanlığını üstüne düşen görevi yerine getirmeye ve bu katliamı yapan güvenlik gücü elemanları hakkında derhal gerekli işlemleri yapmaya çağırıyoruz. Buradan tüm yaşam savunucularına, ülkenin dört bir yanındaki ekoloji hareketleri ve aktivistlerine çağrıda bulunuyoruz: Yapılan katliama sessiz kalmamanın ve gerekli hassasiyeti göstermemizin tam vaktidir.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, bir yurttaş, yaşananlara ilişkin yaptıkları şikâyetlerin sonuçsuz kaldığını ifade etti. (TY)