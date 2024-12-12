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Yayın Tarihi: 12 Aralık 2024 15:40
 ~ Son Güncelleme: 12 Aralık 2024 15:40
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Şırnak’ta 14 bölgeye giriş yasaklandı

Şırnak Valiliği, ekolojik tahribatın sürdüğü ve aralarında Cudi ve Gabar’ın da olduğu 14 bölgeyi "geçici özel güvenlik bölgesi" ilân etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Şırnak’ta 14 bölgeye giriş yasaklandı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv

Şırnak Valiliği, 14 bölgeyi 15 günlük "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilân ettiğini duyurdu.

Valiliğin sitesinde yer alan açıklamaya göre uygulama, “milli güvenlik, kamu düzeni ve vatandaşların güvenliğini sağlamak” amacıyla gerçekleştirildi.

Mezopotamya Ekoloji Hareketi, bölgede süren askeri hareketlilik nedeniyle büyük bir ekolojik tahribat yaşandığını duyurmuştu.

Valiliğin aktardığına göre, girişlerin yasaklandığı yerler şöyle:

“Şırnak ili mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinin (c) firkası ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak Valiliğince; koordinat bilgileri aşağıdaki tabloda mevcut olan, Şırnak ili Merkez ilçesi sınırlarında bulunan Bestler Dereler Bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı Bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı Bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe, Silopi ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Kurt Dağı Bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla, İncebeldağları, Faraşin Bölgeleri, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Altındağları Bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya Bölgesi, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 13 Aralık 2024 (Dâhil) – 27 Aralık 2024 (Dâhil) tarihleri arasında (15) onbeş gün ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edilmiştir.

“Vatandaşlarımızın; bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
şırnak şırnak valiliği geçici özel güvenlik bölgesi
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