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Yayın Tarihi: 6 Ekim 2023 15:05
 ~ Son Güncelleme: 6 Ekim 2023 15:07
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Şırnak’ta 10 gün etkinlik yasağı

Şırnak Valiliği, bugünden itibaren 10 gün boyunca gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının yasaklandığını duyurdu.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/06/sirnakta-10-gun-etkinlik-yasagi.jpg

Şırnak Valiliği, resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, bugünden (6 Ekim) geçerli olmak üzere, 15 Ekim, saat 23:59’a kadar 10 gün süreyle etkinlik yasağı getirildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşların düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar ve spor müsabakaları haricinde diğer programların 10 günlüğüne yasaklandığı bildirildi.

Yasaklanan etkinlikler şöyle sıralandı:

Her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri, balon uçurtmak, dron, paramotor gibi her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, el ilanı, broşür dağıtılması, afiş ve pankart asılması gibi etkinlikler.” (AS)

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