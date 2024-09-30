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Yayın Tarihi: 30 Eylül 2024 08:24
 ~ Son Güncelleme: 30 Eylül 2024 08:25
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Şırnak’ta 10 bölgede “geçici güvenlik bölgesi” ilanı

Kent merkezi ve ilçelerdeki 10 bölgeye girişler, 13 Ekim’e kadar yasaklandı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Şırnak’ta 10 bölgede “geçici güvenlik bölgesi” ilanı
Fotoğraf: AA arşiv

Şırnak Valiliği, kent merkezi ve ilçelerdeki 10 bölgenin “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edildiğini açıkladı.

Valiliğin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine dayanarak şu bölgelere girişin yasaklandığı belirtildi:

“Merkez ilçesi sınırlarında bulunan Bestler Dereler Bölgesi, Şırnak ili merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı Bölgesi, Şırnak ili merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı Bölgesi, Şırnak ili merkez ilçe, Silopi ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Kurt Dağı Bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla, İncebeldağları, Faraşin Bölgeleri, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Altındağları Bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya Bölgesi.”

Bu bölgelere girişler, 29 Eylül - 13 Ekim arasında 15 gün süreyle  ilan edildi.

(AS)

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İstanbul
Geçici güvenlik bölgesi
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