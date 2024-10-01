Şırnak ve Erzurum’da ev baskınları

Şırnak ve Erzurum’da bu sabah saatlerinde ev baskınları düzenlendi.

Ev baskınlarında aralarında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Erzurum İl Eş Başkanı Ramazan Karakaş’ın da bulunduğu altı kişi, polis ve askerler tarafından gözaltına alındı.

Şırnak’ta gözaltına alınanlar, İdil İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Gözaltıların gerekçesi henüz bilinmiyor

Erzurum’da yapılan baskınlarda Karakaş’ın yanı sıra Halkların Demokratik Partisi (HDP) Karayazı eski İlçe Eş Başkanı Çetin Demir de gözaltına alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Demir ve Karakaş’ın Ağrı’ya götürülmesi bekleniyor.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, gözaltıların gerekçesi henüz bilinmiyor. (TY)