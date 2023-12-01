Şırnak ve Cizre belediyelerinin Sayıştay tarafından denetlenmemesi Meclis gündeminde

bianet’in “Kayyım belediyelerinin çoğunda yıllardır Sayıştay denetimi yok” başlıklı haberi sonrası Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Şırnak milletvekilleri, kayyım yönetiminde olan Şırnak ve Cizre belediyelerinin Sayıştay tarafından denetlenmemesini Meclis gündemine taşıdı.

HEDEP Şırnak milletvekilleri Ayşegül Doğan, Nevroz Uysal Aslan ve Mehmet Zeki İrmez tarafından hazırlanan soru önergesinde, kayyım yönetiminde olan Şırnak Belediyesi’ne ilişkin son olarak 2019’da, Cizre Belediyesi’ne ilişkin ise en son 2018 yılında denetim raporu hazırlandığı belirtildi.

“Kayyımların Şırnak ve Cizre belediyelerinde yarattığı kamu zararı nedir?” diye soran HEDEP’li vekiller, Sayıştay denetimlerinin büyükşehirlerde her yıl, il belediyelerinde mümkün olduğunca her yıl, ilçe belediyelerinde ise denetçi personel durumuna göre yapılması gerektiğini hatırlattı.

“Şeffaflık ve hesap verilebilirlikten uzak”

HEDEP’li vekiller ayrıca, “Sayıştay’ın özellikle kayyım atanan belediyelerde denetim ve raporlamaları yapmamasının kamusal kaynakların yönetiminde temel ilkelerden olan şeffaflık ve hesap verilebilirlikten uzaktır” dedi.

Önergede, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması talebiyle şu sorular soruldu:

Sayıştay’ın düzenli olarak her yıl belediyeler ile ilgili yapması gereken denetimler, Şırnak ve Cizre belediyelerinde neden yapılmamıştır?

Şırnak Belediyesi’nde en son 2019, Cizre Belediyesi’nde ise en son 2018 yılında denetim yapılmıştır. Bakanlık olarak, bu belediyelerin Sayıştay tarafından denetlenmesini sağlayıp, incelemeler sonucu hazırlanacak olan denetim raporunu kamuoyu ile paylaşacak mısınız?

Kamu kaynaklarını ihtiyaca göre harcamadıkları belirtilen kayyım Şırnak ve Cizre belediyeleri ile ilgili ciddi itham ve iddialar olmasına rağmen Sayıştay tarafından hiç denetlenmemiş olması tesadüf müdür?

Şırnak Belediyesi’nin 2019-2023, Cizre Belediyesi’nin 2018-2023 yılları arasında yapmış olduğu; harcamaların, alınan/verilen ihalelerin ve borçlarının ayrıntılı mali tablosunu Bakanlık olarak kamuoyu ile paylaşacak mısınız?

2018 yılından itibaren Sayıştay raporları yayınlanmayan Cizre Belediyesi kim/kimler ve/veya hangi kurum/kurumlar tarafından denetlenmiştir? Denetim gerçekleştirilmiş ise denetim raporu kamuoyu ile neden paylaşılmamaktadır?

Sayıştay tarafından denetimi yapılmayan Şırnak ve Cizre belediyeleri başkaca bir denetime tabi tutulamamış ise bunun nedeni, kayyımların yarattığı kamu zararları mıdır?

Kayyım belediyelerin denetlenmemesine dair bakanlığınız tarafından verilen herhangi bir talimat var mı?

(BA/VC)