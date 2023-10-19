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HABER
Yayın Tarihi: 19 Ekim 2023 15:24
 ~ Son Güncelleme: 19 Ekim 2023 15:35
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Şırnak ve Batman'da 6 gözaltı

İdil ilçesinde beş kişi gözaltına alınırken, Batman'da ise 58 yaşındaki Mekiye Sağlam gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/19/sirnak-ve-batman-da-6-gozalti.jpg
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Şırnak'ın İdil ilçe merkezi ve Oyalı köyünde polis ve asker, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında birçok eve baskın düzenledi.

Yapılan ev baskınlarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Genel Meclisi üyesi Adnan Bel ile Hakim Kaş, Ahmet Boya, Emin Soyal ve Yasin Acar gözaltına alındı.

MA'ya göre gözaltına alınan beş kişi Siirt'e götürülecek.

Batman'da 58 yaşındaki Sağlam gözaltına alındı

Batman'ın merkez Tilmerç mahallesinde polis, bir ev baskını düzenledi. Baskınında Mekiye Sağlam (58) gözaltına alındı.

"Örgüt propagandası yapma” iddiasıyla gözaltına alınan Sağlam, İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 

Polis, evde yaptığı aramada 2014'te Kobanî'de IŞİD ile girilen çatışmada yaşamını yitiren YPJ'li (Kadın Savunma Birlikleri) Pelda Sağlam'ın fotoğrafına el koydu.

(NT)

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