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Yayın Tarihi: 20 Haziran 2024 16:40
 ~ Son Güncelleme: 20 Haziran 2024 16:53
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Şırnak Valiliği'nden "yasaklı bölge" ilanı

Şırnak Valiliği, Oymakaya bölgesinde 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan etti ve bu bölgelere girişlerin yasaklandığını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Şırnak Valiliği'nden "yasaklı bölge" ilanı
*Fotoğraf: AA/arşiv

Şırnak Valiliği, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında yer alan Oymakaya bölgesinin 15 günlüğüne "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, yurttaşların “yasaklı bölgelere” girmemesi uyarısı yapıldı.

Açıklamada, “İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 32/A maddesine istinaden; Şırnak ili Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya bölgesi, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 20 Haziran 2024 - 04 Temmuz 2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır” denildi.

Batman'da 15 günlük askeri bölge ilanı
Batman'da 15 günlük askeri bölge ilanı
19 Haziran 2024

(RT)

askeri bölgeler şırnak Beytüşebap
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