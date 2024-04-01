Şırnak Uludere'de sonuçlara itiraz

Şırnak'ın Uludere ilçesinde seçimdeki usulsüzlüklere karşı yurttaşlar İlçe Seçim Kuruluna yürüdü.

MA'da yer alan habere göre AKP’nin kente taşıdığı 2 bin 500 taşımalı seçmenle usulsüzlük yaptığını aktaran yurttaşlar tepkili. Resmi olmayan sonuçlara göre AKP’nin az bir farkla önde olduğu ilçede Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) sonuçlara itiraz etti. DEM Parti ilçe yönetiminden alınan bilgilere göre, oy farkı 127’ye kadar düştü.

Şırnak Uludere'deki seçim hilelerine karşı halkımız İlçe Seçim Kuruluna yürüyor. Kaçak seçmenlerle irademizi gasp edemezsiniz. Bizim olanı alacağız! pic.twitter.com/oC5gr79cTk — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) April 1, 2024

Sonuçlara tepki gösteren Uludereliler, ilçe örgütü binasından, İlçe Seçim Kurulu’na kadar yürüdü. Yapılan yürüyüşe DEM Parti Şırnak Milletvekili Newroz Uysal Aslan ve yüzlerce kişi katıldı. Yürüyüş esnasında “Konuş! Sen nerelisin?” ve “Siz kölesiniz” dövizleri taşındı.

Seçim sonuçlarına ilişkin konuşan DEM Parti Şırnak Belediye Eşbaşkan Adayı Berivan Kutlu, "AKP’li Mehmet Yarka’ya sesleniyorum; Şırnak halkının yüzüne nasıl bakacaksınız? Halkın iradesini çaldınız" dedi.

Açıklamada ilk olarak konuşan DEM Parti Şırnak İl Eşbaşkanı Nurcan Altürk, dün gerçekleşen seçimin hukuksuz olduğunu belirterek, “Bizler DEM Parti olarak bu seçimleri kabul etmiyoruz. Halkımız da kabul etmiyor. Bu seçimlerin hiçbir meşruiyeti yok. Farklı kentlerden taşınan asker ve polislerin oylarıyla kentimizin kaderi değiştirilmek istendi. Bunu kabul etmiyoruz” dedi.(AÖ)