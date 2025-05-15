"Şırnak'taki ağaç kesimlerinin yasal dayanağı nedir?"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Şırnak Milletvekili Newroz Uysal Aslan, Şırnak’ın Gabar ve Cudi dağları ile Besta bölgesinde yaklaşık yedi yıldır asker gözetiminde sürdürülen ağaç kesimlerine karşı Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

TBMM'ye sunulan önergede, kesimlerin jandarma denetiminde yapıldığı, köylülerin baskıya maruz kaldığı ve bazı muhtarların özel şirketler ya da korucularla anlaşmalar yaptığı belirtildi.

Şırnak'taki ağaç kesimleri korucular eşliğinde sürüyor

Milletvekili Aslan, asırlık ağaçlar ve genç fidanların kesildiğini, bu durumun ekosistemi tahrip ettiğini ve halkın yaşam alanlarını tehdit ettiğini belirterek şu soruların yanıtlanmasını istedi:

2018 yılından bu yana yapılan kesimler Bakanlığınızın bilgisi, izni ve denetimi dahilinde mi gerçekleştirilmiştir?

Kanîferşik mezrasındaki ağaç kesimleri Bakanlığınızın bilgisi ve izni dahilinde mi yapılmaktadır? İzin verildiyse hangi kurum veya merciler tarafından, hangi tarihlerde ve hangi gerekçelerle bu izin verilmiştir?

Ağaç kesimlerini gerçekleştiren kişi, şirket veya gruplar kimlerdir? Bu kesimlerden elde edilen odun ve keresteler hangi yollarla, nereye ve kimlere ulaştırılmaktadır?

Ağaç kesimi yapılan bölgelerde yaşayan köylülerin rızası alınmış mıdır? Köylülere baskı uygulandığı yönündeki iddialar Bakanlığınızca araştırılmakta mıdır?

"Güvenlik gerekçesiyle" yapıldığı ifade edilen kesimlerin gerçekten güvenlik temelli olup olmadığını ortaya koyan hangi veriler Bakanlığınızın elindedir?

Bakanlığınızca, Şırnak il genelinde son beş yılda yapılan orman kesimlerine ilişkin herhangi bir denetim veya soruşturma yürütülmüş müdür? Yürütüldü ise sonuçları nelerdir?

Ekosistemin korunması ve bölge halkının yaşam alanlarının sürdürülebilirliği bakımından, Şırnak’taki orman kesimlerine yönelik olarak Bakanlığınızca alınması planlanan tedbirler nelerdir?

Askeri veya jandarma gözetiminde orman kesimi yapılması yasal mıdır? Bu uygulamanın yasal dayanağı nedir?

Bakanlığınız bugüne kadar Şırnak ve çevresinde gerçekleştirilen orman kesimlerine ilişkin kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmış mıdır? Yapıldıysa kapsamı nedir?

Son 10 yılda Bakanlığın Şırnak’ta güvenlik yolu, karakol ve kalekol yapımı için Tarım ve Orman Bakanlığından kaç kez ağaç veya orman kesimi için talepte bulunduğu, bahsi geçen uygulamalar sırasında köylülerin yaşam alanlarına erişimin kısıtlanması ve geçim kaynaklarının zarar görmesi, temel hak ve özgürlükler açısından bakanlık nasıl değerlendirdi?

Ağaç kıyımının ekolojik yıkımın yanı sıra sosyal sorunlara da yol açtığını belirten Aslan, yetkilileri şeffaflığa ve hesap vermeye çağırdı. (TY)