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Yayın Tarihi: 8 Temmuz 2025 10:28
 ~ Son Güncelleme: 8 Temmuz 2025 16:24
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Şırnak'ta üç bölgeye 9 günlük yasak

16 Temmuz'a dek sürecek yasak kararının “halkın güvenliği” gerekçesiyle alındığı belirtildi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Şırnak'ta üç bölgeye 9 günlük yasak
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Şırnak Valiliği, Beytüşşebap (Elkê) ilçesindeki üç bölgeyi 9 gün süreyle “geçici özel güvenlik bölgesi” ilân etti.

Yasak kararının, “halkın can güvenliği” gerekçesiyle alındığı belirtildi.

Valilik, Giresumunu Dağı, Eksikdağ ve Meydandağı bölgelerine 16 Temmuz’a kadar giriş çıkış yasakladığı açıklamasında şöyle dedi:

“Şırnak Valiliğince; koordinat bilgileri Ek'te mevcut olan Şırnak ili Merkez-Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Giresumunu Dağı, Eksikdağ ve Meydandağı bölgelerine gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 08 Temmuz 2025 (Dâhil) - 16 Temmuz 2025 (Dâhil) tarihleri arasında (9) dokuz gün ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilân edilmiştir.

“Vatandaşlarımızın; bu tarihler arasında 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında yetkili makamlardan izin almak suretiyle ilan edilen bölgelere girebileceği, aksi halde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı, kamuoyuna Saygı ile duyurulur.”

Valilik, benzer bir uygulamayı 1 Temmuz’da da gerçekleştirmiş, aynı bölgeleri iki gün süreyle “geçici özel güvenlik bölgesi” ilân etmişti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
şırnak özel güvenlik bölgesi Beytüşşebap şırnak valiliği
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