Şırnak'ta tutuklanan çocuklar Diyarbakır ve Hatay'a gönderildi

Şam yönetimine bağlı güçlerin Kuzey ve Doğu Suriye'ye (Rojava) saldırılarını protesto eden yurttaşlara yönellik gözaltı ve tutuklamalar Meclis gündemine taşındı.

Şırnak’ta 6 Ocak’tan bu yana 19 çocuk tutuklanarak ailelerinden uzaktaki cezaevlerine, Diyarbakır ve Hatay’a sevk edildi.

ROJAVA PROTESTOLARI Şırnak'ta tutuklamalar 19'u çocuk 33'e yükseldi

"Tutuklama cezalandırıcı uygulamaya dönüştü"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan ile Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, çocuk hakları ve uluslararası ilkeler gereği “son çare” olması gereken tutuklama kararları ve beraberinde gelen hak ihlallerine ilişkin Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na bağlı Çocuk Hakları Alt Komisyonu’na bir dilekçe ile başvurdu.

Vekiller uygulamaların çocuk adalet sistemini fiilen askıya aldığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

Şırnak il merkezi ve ilçelerinde bugüne kadar 37'si çocuk olmak üzere 60 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 19'u çocuk 33 kişi tutuklandı. Tutuklama kararları çocuklara özgü, bireyselleştirilmiş ve denetlenebilir gerekçelere dayanmadı ve tutuklama cezalandırıcı bir uygulamaya dönüştü.

Sevklerle ihlal derinleşti

Vekillerin başvurusunda, Şırnak’ta çocukların kalabildiği T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bulunmasına rağmen, tutuklanan 19 çocuğun tamamının Diyarbakır ve Hatay’daki cezaevlerine sevk edildiği kaydedildi. Bu sevklerin basit bir idari işlem olmadığına dikkat çekilen dilekçede, çocukların tutuklama ve uzak illere sevk şeklinde işleyen “zincirleme işlemlerle” çok katmanlı bir hak ihlaline maruz bırakıldığı ifade edildi.

"Şırnak'ta gözaltındaki çocuklar gerçeğe aykırı beyan vermeye zorlanıyor"

Eğitim ve aile hayatı fiilen askıya alındı

Sevk edilen çocukların neredeyse tamamının eğitim hayatına devam eden çocuklar olduğuna işaret edilen başvuruda, yüzlerce kilometre uzak cezaevlerine gönderilmelerinin eğitim hakkını fiilen ortadan kaldırdığı, psikososyal gelişimi zedelediği ve travmatik etkileri derinleştirdiği belirtildi. Çocukların eğitimlerine nasıl devam edeceğine ya da pedagojik destek mekanizmalarının nasıl işletileceğine dair herhangi bir planlamanın bulunmadığı da vurgulandı.

Uzak illere sevklerin aile hayatını da fiilen ortadan kaldırdığına dikkat çekilen dilekçede, ekonomik koşullar nedeniyle ailelerin düzenli ziyaret imkanından yoksun bırakıldığı, bu durumun yalnızca çocukları değil aileleri de cezalandırdığı kaydedildi.

Kızıltepe’de polisin yere fırlattığı çocuğun avukatı yaşananları anlattı

Komisyona çağrı

Uysal ve Güneş, Çocuk Hakları Alt Komisyonu’ndan sevk kararlarının gerekçelerinin yerinde ve ivedilikle incelenmesini talep etti. Başvuruda ayrıca, çocukların ailelerine en yakın ceza infaz kurumlarına nakledilmesi ve çocuk adalet sisteminin temel ilkeleri gereği tutuksuz yargılanmaları yönünde Komisyonun harekete geçmesi çağrısı yapıldı.

(NÖ)