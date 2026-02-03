Şırnak'ta tutuklamalar 19'u çocuk 33'e yükseldi

Şam yönetimine bağlı güçlerin Kuzey ve Doğu Suriye'ye (Rojava) saldırılarını Şırnak'ta protesto eden yurttaşlara yönellik gözaltı ve tutuklamalar sürüyor.

Kızıltepe’de polisin yere fırlattığı çocuğun avukatı yaşananları anlattı

Eylemlerde en az 65 kişi gözaltına alındı

Şırnak merkezde 30 Ocak tarihinde yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 4 kişi dün akşam emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, savcılık, ifade işlemlerinin ardından A.K (23) ve M.T'yi (24) tutuklama, 2 kişiyi ise adli kontrol tedbiriyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk etti. Hakimlik, A.K ve M.T.'nin "tehlikeli maddeyi izinsiz bulundurma" iddiası ile tutuklanmasına, diğer 2 kişinin de adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

Son tutuklamalarla birlikte 13 Ocak'tan bu yana Şırnak ve ilçelerinde tutuklananların sayısı 33'e yükseldi. Tutuklananlardan 19'u ise çocuk.

"Şırnak'ta gözaltındaki çocuklar gerçeğe aykırı beyan vermeye zorlanıyor"

Kentte, protestoların başlamasından bu yana en az 65 kişi gözaltına alındı.

Cizre ilçesinde 14 Ocak'ta protestoları takip ederken gözaltına alınan ve akabinde tutuklanan Ajansa Welat muhabiri Nedim Oruç'un tutukluluğu ise sürüyor.

(NÖ)