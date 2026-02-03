ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 03.02.2026 09:01 3 Şubat 2026 09:01
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.02.2026 14:08 6 Şubat 2026 14:08
Okuma Okuma:  1 dakika

ROJAVA PROTESTOLARI

Şırnak'ta tutuklamalar 12'si çocuk 33'e yükseldi

Rojava protestolarına katıldıkları gerekçesiyle Şırnak'ta gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı, kentte tutuklananların sayısı, 12'si çocuk olmak üzere 33'e yükseldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Şırnak'ta tutuklamalar 12'si çocuk 33'e yükseldi

Şam yönetimine bağlı güçlerin Kuzey ve Doğu Suriye'ye (Rojava) saldırılarını Şırnak'ta protesto eden yurttaşlara yönellik gözaltı ve tutuklamalar sürüyor.

Eylemlerde en az 65 kişi gözaltına alındı

Şırnak merkezde 30 Ocak tarihinde yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 4 kişi dün akşam emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, savcılık, ifade işlemlerinin ardından A.K (23) ve M.T'yi (24) tutuklama, 2 kişiyi ise adli kontrol tedbiriyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk etti.  Hakimlik, A.K ve M.T.'nin "tehlikeli maddeyi izinsiz bulundurma" iddiası ile tutuklanmasına, diğer 2 kişinin de adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

Son tutuklamalarla birlikte 13 Ocak'tan bu yana Şırnak ve ilçelerinde tutuklananların sayısı 33'e yükseldi. Tutuklananlardan 12'si ise çocuk.

Kentte, protestoların başlamasından bu yana en az 65 kişi gözaltına alındı.

Cizre ilçesinde 14 Ocak'ta protestoları takip ederken gözaltına alınan ve akabinde tutuklanan Ajansa Welat muhabiri Nedim Oruç'un tutukluluğu ise sürüyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
şırnak Kuzey ve Doğu Suriye Rojava
