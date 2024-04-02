ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 2 Nisan 2024 19:23
 ~ Son Güncelleme: 2 Nisan 2024 19:37
1 dk Okuma

Şırnak'ta "taşımalı seçmen" protestosu: Polis müdahale etti

Şırnak merkez ve Uludere'de halk, şehir dışından getirilen taşımalı seçmeni protesto etmek için adliyeye yürüdü. Yürüyüşe, biber gazı ve biber plastik mermiyle müdahale eden polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Şırnak'ta "taşımalı seçmen" protestosu: Polis müdahale etti
*Fotoğraf: MA

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğden Kılıçgün Uçar, DEM Parti Milletvekilleri Saliha Aydeniz, Zeki İrmez ve DEM Parti Eş başkanları ve yüzlerce kişi seçimlerde oy kullanan taşımalı seçmeni protesto etti.

MA’nın haberine göre; kitle, Şırnak merkez ve Uludere'de adliye yürüdü. Şırnak Adliyesi’ne doğru yürüyüş yapanların önü Şırnak Ömer Kabak Meydanı’nda polis tarafından kesildi.

Bakırhan: Her tutanak teker teker inceleniyor, Şırnak halkı kazandı
Bakırhan: Her tutanak teker teker inceleniyor, Şırnak halkı kazandı
1 Nisan 2024

Yürümekte ısrar eden heyete polis, biber gazı ve plastik mermiyle saldırırken onlarca kişi gözaltına alındı.

Polisin saldırısında Uçar’ın danışmanı Erkan Tepeli başına isabet eden gaz kapsülüyle yaralandı.

DEM Parti Şırnak Belediye Eş başkan adayı Turan Saltan’ın ise müdahale sırasında burnu kanadı.

Şırnak Uludere'de sonuçlara itiraz
Şırnak Uludere'de sonuçlara itiraz
1 Nisan 2024

Öte yandan DEM Parti Şırnak İl Örgütü, seçim sonuçlarına ilişkin Şırnak Merkez İlçe Seçim Kurulu’na itiraz’da bulundu. Parti adına Merkez Seçim Kurulu’na başvuran avukatlar, kentte yaşamamasına rağmen dışarıdan getirilen binlerce kişinin oy kullanmasına itiraz etti. 

Resmi olmayan sonuçlara göre; Şırnak'ta AKP adayı Mehmet Yarka 47,58 (18.033), DEM Parti adayı Turan Saltan ise 41,04 (15.553) oy aldı. 

(RT)

Seçim 2024
Sayfa Başına Git