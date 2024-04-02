Şırnak'ta "taşımalı seçmen" protestosu: Polis müdahale etti

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğden Kılıçgün Uçar, DEM Parti Milletvekilleri Saliha Aydeniz, Zeki İrmez ve DEM Parti Eş başkanları ve yüzlerce kişi seçimlerde oy kullanan taşımalı seçmeni protesto etti.

MA’nın haberine göre; kitle, Şırnak merkez ve Uludere'de adliye yürüdü. Şırnak Adliyesi’ne doğru yürüyüş yapanların önü Şırnak Ömer Kabak Meydanı’nda polis tarafından kesildi.

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Yürümekte ısrar eden heyete polis, biber gazı ve plastik mermiyle saldırırken onlarca kişi gözaltına alındı.

Polisin saldırısında Uçar’ın danışmanı Erkan Tepeli başına isabet eden gaz kapsülüyle yaralandı.

DEM Parti Şırnak Belediye Eş başkan adayı Turan Saltan’ın ise müdahale sırasında burnu kanadı.

Şırnak Uludere'de sonuçlara itiraz

Öte yandan DEM Parti Şırnak İl Örgütü, seçim sonuçlarına ilişkin Şırnak Merkez İlçe Seçim Kurulu’na itiraz’da bulundu. Parti adına Merkez Seçim Kurulu’na başvuran avukatlar, kentte yaşamamasına rağmen dışarıdan getirilen binlerce kişinin oy kullanmasına itiraz etti.

Resmi olmayan sonuçlara göre; Şırnak'ta AKP adayı Mehmet Yarka 47,58 (18.033), DEM Parti adayı Turan Saltan ise 41,04 (15.553) oy aldı.

(RT)