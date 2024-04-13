Şırnak'ta taciz protestosu: Cezasızlık güç veriyor

Şırnak'ta çok sayıda kişi, bir kadına yönelik taciz iddiasının ardından açığa alınan uzman çavuş Z.Ç'yi protesto etti.

Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor

Erkek şiddeti Mart 2024

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Şırnak Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen kitle, 'İstismar ve tacize dur de' pankartı ile KESK binasının önüne kadar yürüdü.

Katılımcılar: Şırnak Emek ve Demokrasi Platformu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı sendikalar, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Şırnak Milletvekili Newroz Uysal Aslan, Barış Anneleri Meclisi üyeleri, Özgür Kadın Hareketi (Tevgera Jinên Azad-TJA) aktivistleri, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ile İnsan Hakları Derneği (İHD) yöneticileri.

“Yaşam hakımız gasp ediliyor"

Burada grup adına açıklamayı yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şırnak Şubesi Eşbaşkanı Murat Özbey, halkın müdahalesiyle kadının kurtulduğunu söyledi. Özbey, şunları söyledi:

”12 Nisan 2024 günü akşam saat 21.30 sularında Şırnak merkezde bulunan Dicle Mahallesi’nde evlerinin bulunduğu binaya giriş yapan genç yaştaki iki kadını takip eden Z.Ç. isimli şahıs, bina girişinde kadınlara karşı cinsel saldırıda bulunmuştur."

"Kadınların etraftan yardım istemesi üzerine vatandaşlar olaya müdahale etmiş ve müdahale neticesinde failin yaralandığına dair bilgiler yazılı ve görsel medyaya yansımıştır. Şırnak Valiliği'nin resmi açıklaması ile failin kamu görevlisi olduğu belirtilmiş olmakla birlikte kamuoyunda fail Z.Ç.'nin uzman çavuş olduğu belirtilmiştir.”

"Musa Orhan, Aslan A, Esra Yücel davaları cezasızlığa örnek"

”Deneyimlediğimiz üzere failin kamu görevlisi olması ve özellikle kolluk personelinin fail olduğu benzer vakalarda etkin ve adil bir soruşturmanın yürütülmemesi, faillerin cezasızlık zırhı ile korunması, failin bundan aldığı güçle bu eylemde bulunması toplumda böylesi bir infial yaratacak sonuç doğurmuştur. Cezasızlık bu coğrafyada başta kadın ve çocukların yaşam hakkı olmak üzere genel hak ihlallerinin en büyük zırhı olmuş ve olmaya da devam ediyor."

"Kamunun gücünü arkasına alarak bu suçları işleyen hiçbir failin etkili bir ceza aldığına şahit olmadık. Batman Beşiri'de Musa Orhan, Cizre'de fail Aslan A. ve Hakkari'de Esra Yücel davaları ve onlarca kamuoyuna yansımış davalar bu cezasızlık politikasının en net örnekleridir."

Uysal Aslan: Fail kaçırıldı

Açıklamanın ardından konuşan DEM Partili Newroz Uysal Aslan ise, olaydan sonra Z.Ç.'nin polis tarafından kaçırıldığını ve korunduğuna dikkat çekti.

Uysal, şöyle dedi:

”Bugün burada olmamızın sebebi acı verici bir olaydır. Kolluk güçleri, halkımız arasında uyuşturucu, ajanlık dağıtmaya amaçlıyor. Burada yaşanan Firdevs Babat olayı aynı kişilerin eliyle yapıldı. Sakine Kültür olayı hala aklımızda."

"Bundan üç yıl önce buna benzer bir olay daha yaşandı ve tüm Şirnex halkı buna karşı ayağa kalktı. Dün yine sokaklarımızda aynısı yapıldı. Şırnak halkı bunlara karşı her zaman tepkisini ortaya koyacaktır. Olay sonrasında yaralı olarak gösterilen fail acil bir şekilde hastaneye kaldırıldı ve kaçırıldı.”

(EMK)