ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 06.01.2026 16:15 6 Ocak 2026 16:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.01.2026 16:39 6 Ocak 2026 16:39
Okuma Okuma:  1 dakika

Şırnak'ta öğrencilerin sıcak su talebine soruşturma

Havanın eksi derecelere düştüğü Şırnak'ta yurtta kalan ve kaloriferlerin yakılması, sıcak su verilmesi talebinde bulunan öğrencilere, disiplin soruşturması açıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Şırnak'ta öğrencilerin sıcak su talebine soruşturma

Şırnak Üniversitesi öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Şırnak Cezeri Kız Öğrenci Yurdu'nda suların sık sık kesilmesini, sıcak su olmamasını ve kaloriferlerin yakılmamasını 3 Ocak'ta protesto etti.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre yurt binası önünde sorunlarını dile getiren ve taleplerini sıralayan öğrenciler, kentteki soğuk hava nedeniyle yurtta barınmanın güç olduğu ve suyun sık sık kesilmesi nedeniyle hijyenden uzak bir ortam oluştuğunu belirtti. Yurt yönetimi, öğrencilerin taleplerine disiplin soruşturması açarak cevap verdi.

Şırnak’ta öğrencilerin suya erişim hakkı ihlal ediliyor
Şırnak’ta öğrencilerin suya erişim hakkı ihlal ediliyor
3 Ekim 2025

Öğrencilere yurttan ayrılma baskısı

Soruşturma kapsamında, üniversite yönetimi öğrencileri ifadeye çağırdı.

Öğrencilere “03.01.2026 tarihinde basın veya sosyal ve görsel medya yoluyla yurt müdürlüğü aleyhinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunuz, bireysel ya da toplu halde eylemlerde bulunduğunuz veya bu eylemlere teşvik ettiğiniz iddia edilmektedir. Konu hakkında ifadenizi rica ederim” yazılı tebligatlar gönderildi.

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan öğrenci sayısının her geçen gün artığı belirtilirken, yurt yönetiminin öğrencilere yurttan ayrılmaları için baskı yaptığı da iddia edildi.

Öte yandan yurtta öğrencilerin talebi olan sıcak su ve ısınma sorunlarının devam ettiği öğrenildi. Soğuk havanın sürdüğü kentte, gece saatlerinde sıcaklık sıfır derecenin altına düşüyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
şırnak yurt üniversite
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git