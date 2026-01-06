Şırnak'ta öğrencilerin sıcak su talebine soruşturma

Şırnak Üniversitesi öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Şırnak Cezeri Kız Öğrenci Yurdu'nda suların sık sık kesilmesini, sıcak su olmamasını ve kaloriferlerin yakılmamasını 3 Ocak'ta protesto etti.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre yurt binası önünde sorunlarını dile getiren ve taleplerini sıralayan öğrenciler, kentteki soğuk hava nedeniyle yurtta barınmanın güç olduğu ve suyun sık sık kesilmesi nedeniyle hijyenden uzak bir ortam oluştuğunu belirtti. Yurt yönetimi, öğrencilerin taleplerine disiplin soruşturması açarak cevap verdi.

Şırnak’ta öğrencilerin suya erişim hakkı ihlal ediliyor

Öğrencilere yurttan ayrılma baskısı

Soruşturma kapsamında, üniversite yönetimi öğrencileri ifadeye çağırdı.

Öğrencilere “03.01.2026 tarihinde basın veya sosyal ve görsel medya yoluyla yurt müdürlüğü aleyhinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunuz, bireysel ya da toplu halde eylemlerde bulunduğunuz veya bu eylemlere teşvik ettiğiniz iddia edilmektedir. Konu hakkında ifadenizi rica ederim” yazılı tebligatlar gönderildi.

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan öğrenci sayısının her geçen gün artığı belirtilirken, yurt yönetiminin öğrencilere yurttan ayrılmaları için baskı yaptığı da iddia edildi.

Öte yandan yurtta öğrencilerin talebi olan sıcak su ve ısınma sorunlarının devam ettiği öğrenildi. Soğuk havanın sürdüğü kentte, gece saatlerinde sıcaklık sıfır derecenin altına düşüyor.

(NÖ)