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Yayın Tarihi: 27 Ocak 2024 13:38
 ~ Son Güncelleme: 27 Ocak 2024 14:23
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Şırnak'ta AKP’li belediye cenaze için araç vermedi

Şırnak Belediyesi, vefat eden 75 yaşındaki bir kadın için cenaze aracı vermeyince aile kendi imkanlarıyla cenazeyi bir aracın bagajında köye götürdü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Şırnak'ta AKP’li belediye cenaze için araç vermedi

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi gören 75 yaşındaki Emine Güleş sabah saatlerinde vefat etti.

Ailesi cenazeyi defnetmek için AKP yönetimindeki belediyeden cenaze aracı istedi. AKP yönetimindeki belediye, “aracın lastiği patlamış, şoför yok” gibi gerekçelerle cenaze aracı tahsis etmedi. Bunun üzerine aile kendi imkanlarıyla cenazeyi bir aracın bagajına koyarak götürdüğü köyde defnetti. 

"Şırnak belediyesinin millete yaptığı hizmet budur"

Güleş’in yakınlarından Sami Aslan, cenaze aracının verilmemesine tepki göstererek, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: 

“Şırnak belediyesi bu sabah saat 7’den 9:30’a kadar bir araç gönderemedi. Şırnak Devlet hastanesinden merkeze bağlı Dehlabi köyüne kadar cenazeyi götürecek bir araç göndermedi. Cenazeyi kendi şahsi imkanlarımızla şahsi araçla götürmek zorunda kaldık. ‘Bir aracın lastiği patlak, bir aracın şoförü yok’ bahaneleriyle gönderilmedi. Hepsi yandaş ya. Kimse görevde yok, kimse kimseye söz geçiremiyor. Şırnak belediyesinin millete yaptığı hizmet budur bu kadardır.” 

(AD)

şırnak
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