Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Şırnak'taki okulların yaklaşık yarısında kadrolu rehber öğretmen bulunmadığını, buna karşılık okul güvenliği kapsamında yüzlerce polis ve jandarma personelinin görevlendirildiğini açıkladı.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan'ın 22 Ekim 2026 tarihli, 7/51760 esas numaralı yazılı soru önergesine Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 12 Kasım'da verilen yanıta göre, il genelindeki 781 okulun 392'sinde kadrolu rehber öğretmen bulunurken 389'unda bulunmuyor.

Bakanlığın açıkladığı 389 sayısının toplam okul sayısı olan 781'e bölünüp 100 ile çarpılmasıyla yapılan hesaplamaya göre, Şırnak'taki okulların yüzde 49,8'inde, yani yaklaşık yarısında kadrolu rehber öğretmen bulunmuyor.

Bakanlık, kadrolu rehber öğretmeni olmayan okullara Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) ile il ve ilçe kriz müdahale ekipleri aracılığıyla rehberlik ve psikososyal destek sağlandığını bildirdi. Ancak bu okullardaki öğrenci sayısını, hizmetlerin hangi sıklıkta verildiğini ve kadrolu rehber öğretmen ihtiyacının ne zaman karşılanacağını açıklamadı.

187 sabit kolluk, 309 koordinasyon görevlisi

MEB'in yanıtına göre Şırnak'ta okul güvenliği kapsamında emniyetin sorumluluk alanında 77 sabit kolluk ve 156 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, jandarmanın sorumluluk alanında ise 110 sabit kolluk ve 153 koordinasyon görevlisi bulunuyor.

Böylece il genelinde 187 sabit kolluk ve 309 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi olmak üzere toplam 496 personel görevlendirilmiş durumda.

“Güvenli eğitim koordinasyon görevlisi”, İçişleri Bakanlığının okul güvenliği uygulamalarında kullandığı resmî bir terim. Öğretmenleri veya okulun idari personelini değil, okul yönetimiyle iletişim ve koordinasyondan sorumlu polis ya da jandarma personelini ifade eder.

Ayrıca 2026-2027 eğitim öğretim yılının başında, İŞKUR'un Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 611 okul için tahsis edilen 319 okul bahçe görevlisi kontenjanından 311 kişi göreve başladı.

Bakanlık, okul bahçe görevlilerine İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğünün koordinasyonunda iş sağlığı ve güvenliği, çocuk psikolojisi, öğrenciyle iletişim, okul güvenliği ve şüpheli durumlara yaklaşım konularında eğitim verildiğini bildirdi.

Ancak kolluk personelinin hangi okullarda görev yaptığını, okulların güvenlik risklerine göre dağılımını ve görevlendirmelerin hangi ölçütlere dayandığını açıklamadı.

MEB, kolluk görevlilerinin yetki ve çalışma alanlarının ilgili kurumlar arasındaki iş birliği protokolü ve görev talimatlarıyla düzenlendiğini belirtirken personelin öğrencilerle ilişkilerindeki yetki sınırlarını, disiplin süreçlerine müdahale koşullarını ve uygulamaların nasıl denetlendiğini ayrıntılandırmadı.

"Sermayenin bakanı Yusuf Tekin istifa"

Öğretmen açığı sorusuna genel atama politikalarıyla yanıt

Şırnak'taki öğretmen eksikliği, Aslan'ın daha önce verdiği bir başka soru önergesiyle de Meclis gündemine taşınmıştı.

Aslan, 26 Ağustos 2025 tarihli, 7/33091 esas numaralı önergesinde ilçelerdeki öğretmen açığını, ücretli öğretmen istihdamını ve öğretmenlerin başka illere tayin edilmesinin eğitim üzerindeki etkilerini sormuştu.

MEB, 2 Ekim 2025'te Bakan Yusuf Tekin imzasıyla verdiği yanıtta Şırnak'taki okul, öğrenci ve öğretmen sayılarına ilişkin yayımlanmış istatistiklere yönlendirdi. Öğretmen atama politikalarını anlatan Bakanlık, ek ders ücreti karşılığında öğretmen görevlendirilmesini zorunlu durumlarda başvurulan geçici bir yöntem olarak tanımladı.

Ancak ilçeler ve branşlar bazında kaç öğretmene ihtiyaç duyulduğunu, ücretli öğretmenlerin dağılımını ve eksikliklerin ne zaman giderileceğini açıklamadı.

Böylece Bakanlığın 2 Ekim 2025 ve 12 Kasım 2026 tarihlerinde verdiği iki ayrı yanıtta da Şırnak'taki öğretmen ihtiyacının karşılanmasına ilişkin somut bir takvim yer almadı.

Aslan, kolluk görevlendirmelerinin sayısal olarak açıklanmasına karşın öğretmen açığına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemesini eleştirdi:

Şırnak'ın okullarındaki öğretmen açığını kapatmaya gelince neden somut sayı ve takvim yok da kolluk görevlendirmeye gelince bütün rakamlar hazır?

Silahlı personelin çocuklar üzerindeki etkileri açıklanmadı

Aslan, 22 Ekim 2026 tarihli önergesinde silahlı kolluk personelinin okul koridorlarında, bahçelerinde ve kantinlerinde hangi koşullarda bulunabildiğini, çocukların silahlara erişimini veya silahları doğrudan görmesini önlemek için ne tür tedbirler alındığını sordu.

Kolluk personelinin öğrencilerle görüşmesi, öğrenciler hakkında bilgi toplaması ve okul içindeki disiplin süreçlerine müdahalesinin hangi usullere tabi olduğu da önergedeki sorular arasındaydı.

MEB, personelin görevlerinin protokol ve talimatlarla düzenlendiğini bildirse de okulun ortak kullanım alanlarındaki uygulamalara ilişkin somut kuralları paylaşmadı.

Silahlı personelin çocuklarda korku ve kaygı yaratması, silaha özenme veya şiddeti olağanlaştırma gibi olası etkilerine ilişkin pedagojik ya da psikososyal araştırma yapılıp yapılmadığı sorusuna da doğrudan yanıt vermedi.

Bakanlık bunun yerine okullarda risk haritaları oluşturulduğunu; akran zorbalığı, siber zorbalık, kriz yönetimi ve psikososyal destek konularında çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Ancak kolluk görevlendirmelerinin çocuklar üzerindeki etkilerini değerlendiren Şırnak'a özgü bir araştırma veya etki analizi sunmadı.

Yusuf Tekin'den MESEM savunması: Kaza ihtimali var diye vazgeçemeyiz

Okul müdürüne darp iddiasına 'sözlü tartışma' yanıtı

Soru önergesinde, İdil Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürünün kolluk personelinin çağırdığı ekipler tarafından darp edilerek gözaltına alındığı iddiası da yer aldı.

Eğitim Sen Şırnak Şubesinin 17 Ekim 2026 tarihli açıklamasına göre okul müdürü, öğrencilerin dağıldığı sırada eşi ve çocuğunun gözü önünde darbedilerek gözaltına alındı.

MEB ise 12 Kasım tarihli yanıtında olayın taraflar arasında yaşanan sözlü bir tartışmadan ibaret olduğunu, darp veya gözaltı yaşanmadığını savundu. Bakanlık, taraflarla görüşülerek konunun çözüldüğünü, şikâyetçi bulunmadığını ve Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen bir inceleme veya soruşturma olmadığını bildirdi.

Böylece Eğitim Sen'in iddiaları ile Bakanlığın açıklaması arasında önemli bir farklılık ortaya çıktı. MEB, değerlendirmesinde hangi kamera kayıtlarının, tutanakların veya tanık beyanlarının incelendiğine ilişkin bilgi vermedi.

Aslan, olayın sözlü tartışma olarak nitelendirilmesine şu sözlerle tepki gösterdi:

Peki, bir okul müdürüne yönelik darp ve gözaltı açıklamaları, hangi görüşmelerin ardından basit bir sözlü tartışmaya dönüştürüldü?

Milletvekili, taraflarla kimlerin, hangi sıfatla ve hangi koşullarda görüştüğünün de açıklanmasını istedi.

3 bin 977 öğrenciye polisler tarafından seminer verildi

Şırnak'taki okullarda kolluk faaliyetleri, Aslan'ın 21 Ağustos 2025 tarihli, 7/33541 esas numaralı soru önergesine de konu olmuştu.

MEB, 2 Ekim 2025'te verdiği yanıtta Şırnak'ta 3 bin 977 öğrenciye polisler tarafından seminer düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlık, “Gençlik ve Güvenli Gelecek” projesi kapsamındaki seminerlerin, terörle mücadelenin önleyici ayağını oluşturan Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri kapsamında yürütüldüğünü bildirdi.

Önergede seminerlerde çocuklara çatışma ve şiddet görüntüleri izletildiği, siyasi içerikli sorular yöneltildiği ve emniyetle iş birliğine zorlandıkları yönündeki iddialar da gündeme getirilmişti. Bakanlık bu iddiaları doğrulamadı.

Aslan, binlerce öğrenciye verilen polis seminerleriyle 2026 yılında açıklanan kolluk görevlendirmelerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Güvenli Okullar Bildirgesi nedir?

'Çocukların daha fazla rehber öğretmene ihtiyacı var'

Şırnak'ın yıllarca çatışmaların, zorunlu göçün ve güvenlik politikalarının toplumsal sonuçlarını yaşadığını hatırlatan Aslan, çocukların eğitim gördükleri alanlarda silahlı personel bulunmasının yalnızca bir güvenlik tedbiri olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Okul güvenliğinin çocukların psikososyal ihtiyaçları ve eğitim hakkı temelinde ele alınması gerektiğini vurgulayan Aslan, kadrolu rehber öğretmeni bulunmayan 389 okulun ihtiyacının karşılanması için somut bir takvim açıklanmasını istedi.

Milletvekili, kolluk personelinin yetkilerinin, görev yerlerinin ve uygulamaların çocuklar üzerindeki etkilerinin kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulundu:

Çocukların okullarında daha fazla silaha ve kolluk gözetimine değil; daha fazla rehber öğretmene, psikoloğa, sosyal hizmet uzmanına ve nitelikli eğitime ihtiyacı var.

(NÖ)