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Yayın Tarihi: 11 Kasım 2023 10:58
 ~ Son Güncelleme: 11 Kasım 2023 11:08
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Şırnak'ta 14 bölgeye 15 gün yasak getirildi

Şırnak'ta Cudi, Gabar, Besta Dağı dahil olmak üzere 14 bölgeye girişler 26 Kasım’a kadar yasaklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/11/sirnak-ta-14-bolgeye-15-gun-yasak-getirildi.jpg

Şırnak’ta 14 bölge giriş çıkışlara kapatılarak 15 günlüğüne “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edildi. 

Şırnak merkez, Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak, Beytüşşebap ilçelerinin sınırları içerisinde bulunan 14 bölge için yasak kararı getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak İli Merkez, Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak, Beytüşşebap ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı Bölgesi, Bestler Dereler Bölgesi,  Kurt Dağı Bölgesi, Kureşin Bölgesi, Karaçalı T. Bölgesi, Kel Mehmet D. Bölgesi, Serin V. Bölgesi, 2088 Rk T. Bölgesi, Küçük Su Y. Bölgesi, Gabar Dağı Bölgesi, Altın Dağ Bölgesi, İncebel Dağ Bölgesi, Oymakaya Bölgesi, Tanin Tanin Bölgesinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 12 Kasım (Dâhil) 2023 – 26 Kasım (Dâhil) 2023 tarihleri arasında (15) onbeş gün süreyle “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır.”

(RT)

şırnak özel güvenlik bölgesi
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