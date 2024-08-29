Şırnak'ta 14 bölge "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildi

Şırnak Valiliği, kent merkezi ile Silopi, Basa, Uludere ve Beytüşşebap ilçe kırsallarında bulunan birçok alanı 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan etti.

Valiliğin açıklamasına göre içlerinde Bestler Dereler, Cudi, Gabar ve Faraşin bölgeleri de olan, Merkez ve Beytüşşebap ilçelerindeki 14 bölgeye, 30 Ağustos-13 Eylül tarihleri arasında sivil halkın girmesi yasaklandı.

14 bölgede 15 gün yasak

Valilik, yaptığı açıklamada "bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri" için bölgelere girişin 15 gün süreyle yasaklandığını belirtti.

Valilik açıklamasına göre yasağın uygulanacağı 14 bölge şöyle: Bestler Dereler Bölgesi; Gabar Dağı Bölgesi; Cudi Dağı Bölgesi; Kurt Dağı Bölgesi, Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankay, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla, İncebeldağları, Faraşin Bölgeleri; Altındağları Bölgesi ve Oymakaya Bölgesi. (NK)